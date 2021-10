„Das Konzept hat Potenzial“

coesfeld

(tie/ude). Reinhard Chwat aus Essen poliert den Spiegel an seinem Stand, was das Zeug hält. Seit über 25 Jahren kommt er regelmäßig zum Ursula-Markt und bietet seine grünen Tücher und die passende Politur an. „Hier habe ich viele Stammkunden“, sagt er. Nur ein paar Meter weiter, am Stand von Marcel Jeismann aus Marl erwerben Claudia und Ralf Groß-Holtick für die ganze Familie gleich vier Sets Sparschäler. „Drei super praktische Geschenke für unsere drei Kinder und eines für uns,“ kommentiert Claudia Groß-Holtick ihren Großeinkauf.