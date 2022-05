Das Mini-Stonehenge, das niemand bemerkte

Coesfeld

Vielen Autofahrern, die auf der Holtwicker Straße das Schulzentrum passiert haben, war es schon länger aufgefallen. Und einige von ihnen hatten sich daraufhin an unsere Zeitung gewandt, um nachzufragen, was es denn mit dieser neuen Kunst-Installation auf sich habe. Das Objekt, das auf dem Hügel an der Einfahrt zum Gymnasium Nepomucenum ein wenig an Asterix – Operation Hinkelstein erinnert und wie ein Mini-Stonehenge anmutet, ist jedoch gar nicht neu. Es war immer da. Nur, dass es zuvor kaum jemand bemerkt hatte.

Von Florian Schütte