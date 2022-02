Bernd Fier ist entsetzt. Aus unserer Zeitung hat er erst am Samstag erfahren, dass die Stadt schon morgen zwei alte Roteichen im hinteren Bereich des kleinen Parkplatzes an der Hohen Lucht fällen will. Inzwischen sind auch Schilder aufgestellt, dass man dort ab sechs Uhr nicht mehr parken darf. „Das sind doch gesunde Bäume“, sagt er. Fier wohnt gleich nebenan im Haus Nr. 16. Er genießt seit vielen Jahren die Nähe der „Baumriesen“: „Für die Bewohner dieses Quartiers sind sie ein Stück Lebensqualität“, unterstreicht der 68-Jährige. Eine alte Frau, die gegenüber wohnt und seit vielen Jahren vom Küchenfenster aus auf die Bäume schaut, habe geweint, als er ihr gestern von der beabsichtigten Fällung erzählt hat. Viel Grün haben die Anwohner dort sonst nicht. Die enge Hohe Lucht ist kahl.

Anlieger Bernd Fier kämpft für den Erhalt der Roteichen am Rande des kleinen Parkplatzes an der Hohen Lucht. Das Grundstück soll demnächst bebaut und vorher auf Kampfmittel untersucht werden.

„Die Bäume können doch nicht so einfach weggehauen werden“, kann Fier die Stadt nicht verstehen.

Der Hintergrund dazu:

Der kleine Parkplatz ist im Tausch gegen ein anderes Grundstück an der Münsterstraße, wo ein Parkhaus entstehen soll, an einen Investor vergeben worden. Die Lücke an der Hohen Lucht soll mit einem dreistöckigen Haus (neun Wohnungen) bebaut werden.

„Die Bäume stehen doch ganz hinten, fast auf der Grenze. Warum können sie nicht trotz Neubau erhalten werden?“ fragt Fier. Erster Beigeordneter Thomas Backes hat ihm per E-Mail geantwortet, dass das beabsichtigt gewesen sei. „Nun müssen aber für die Vorbereitung des Grundstücks dort sowohl die Bodendenkmalpflege (Grabungen im ehemaligen Bereich der Stadtmauer) als auch der Kampfmittelräumdienst tätig werden.“ Und der Kampfmittelräumdienst könne das Grundstück nur mit einer Oberflächensonde absuchen, wenn vorher alle baulichen Anlagen (Parkplatzbefestigung und Bäume) beseitigt werden. „Daher ist es leider nicht möglich die Bäume im hinteren Bereich des Grundstücks zu halten“.

Die AZ hat in Münster beim Landschaftsverband (LWL-Archäologie) und in Arnsberg bei der Bezirksregierung (Kampfmittelräumdienst) nachgehakt, ob das so stimmt. „Wegen uns muss da niemand Bäume fällen“, stellt Ursula Kissel, Sprecherin der Bezirksregierung Arnsberg, unmissverständlich klar. Die Auswertung von Luftbildaufnahmen habe an dieser Stelle auch „keine Auffälligkeiten“ zutage gefördert. Blindgänger seien nicht zu erwarten. Eine Sondierung sei trotzdem empfohlen worden, weil die Innenstadt ja im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört worden war. Kissel: „Wir versuchen aber immer, alles baumschonend zu machen.“ Auch Dr. Andreas Wunschel, Leiter des Fachreferates Mittelalter- und Neuzeitarchäologie beim LWL, betont, dass „Bäume immer bestmöglich erhalten werden“. Die Archäologen arbeiteten auf dem Baufeld „so, wie es uns überlassen wird“.

Fier empört, „dass die Stadt andere Stellen vorschiebt, aber letztlich selbst so entschieden hat“. Er hat spontan Handzettel an seine Nachbarn verteilt. Die lädt er ein, „gegen die Umweltzerstörung vor unserer Haustür“ zu protestieren. Auch Kommunalpolitiker hat er eingeschaltet: „Da muss doch noch was zu machen sein.“