Das Streben nach Freiheit

Coesfeld

Es ist ein deutsch-deutsches Ausstellungsprojekt, das eine faszinierende Künstlerin mit deutsch-deutscher Biographie würdigt. Nach dem thüringischen Kunstverein Apolda Avantgarde gibt jetzt der Kunstverein Münsterland in einer umfangreichen Retrospektive Einblick in das Schaffen von Cornelia Schleime, die im nächsten Jahr ihren 70. Geburtstag feiert. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder einzelne Werke von Cornelia Schleime im Rahmen von Sammlungspräsentationen gezeigt und sind nun sehr froh, sie für eine Einzelausstellung gewonnen zu haben“, sagt Jutta Meyer zu Riemsloh, Geschäftführerin des Kunstvereins Münsterland, die am morgigen Sonntag um 17 Uhr im Beisein von Cornelia Schleime und Kuratorin Dr. Andrea Fromm die Ausstellung mit dem Titel „An den Ufern ferner Zungen“ eröffnet.

Von Christine Tibroni