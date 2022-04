Das Team Vorsicht ist (noch) groß

Wie viele Kunden, die das E-Center an der Borkener Straße gestern Morgen betreten, eine Maske tragen? „Rund 80 Prozent“, schätzt Marktleiter Marcus Ruschke. Seit diesem Sonntag entfällt laut Corona-Schutzverordnung die Maskenpflicht im Einzelhandel und der Gastronomie. Vielerorts wird nun auf die Verantwortung eines jeden Einzelnen gesetzt. Trotzdem ist das Team Vorsicht (noch) groß, wie eine AZ-Umfrage gestern ergeben hat. „Viele haben vielleicht das Osterfest im Kopf, das sie gerne mit der Familie und nicht an Corona erkrankt verbringen möchten“, vermutet Ruschke.

Maskenpflicht im Einzelhandel und in der Gastronomie entfällt

Das Brauhaus Stephanus hält auch ohne gesetzliche Vorschrift an der 3G-Regelung fest. Gäste müssen einen entsprechenden Nachweis erbringen, zudem gilt die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Auch wenn die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zum Tragen einer Maske nach fast zwei Jahren nun nicht mehr gilt: Im Brauhaus Stephanus hält man weiter daran fest. Und mehr noch: „Unsere Gäste werden nach wie vor auf 3G kontrolliert“, erklärt Inhaber Matthias Rulle. So müssen die Besucher – egal ob sie in den Innenräumen oder im Biergarten verweilen möchten – ihren Personalausweis sowie ihren Impf- oder Genesenennachweis vorhalten. Die Maskenpflicht gilt bis zum Sitzplatz. „Wir nutzen unser Hausrecht, um für eine möglichst große Sicherheit für unsere Gäste und unser Personal und ihre Familien zu sorgen“, erklärt Rulle. Die weiter andauernden Einlasskontrollen würden viele hungrige und durstige Besucher als „sehr, sehr gut“ empfinden. Bei Gästen, die von außerhalb, etwa mit dem Rad, anreisen, führe die Regel manchmal zu Verärgerung, wenn der Personalausweis etwa nicht in der Tasche steckt. „Obwohl ich mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen kann, ohne Ausweis das Haus zu verlassen“, fügt Matthias Rulle hinzu.

Im Gegensatz dazu gelten etwa bei Tara-M Menswear in der Kupferpassage keinerlei Regeln beim Betreten der Ladenfläche mehr, wie Verkäuferin Miranda Mamuti schildert: „Die Maskenpflicht ist auch bei uns aufgehoben, natürlich können unsere Kunden diese aber freiwillig tragen.“ Das sei gestern auch in den meisten Fällen so gewesen. „Aber auch für uns ist es angenehmer, nicht den ganzen Tag mit Maske arbeiten zu müssen“, sieht sie den Wegfall der Pflicht auch als eigenen Vorteil.

Einen Mittelweg zwischen diesen beiden Vorgehensweisen fahren beispielsweise der Bioladen Weiling und die Sparkasse Westmünsterland. „Bei uns als Kreditinstitut galten ohnehin andere Regeln als im Einzelhandel. Meistens haben wir uns aber daran orientiert“, teilt Pressesprecher Robert Klein mit. So entfalle nun auch bei der Sparkasse die Maskenpflicht für die Kunden, „wir raten ihnen aber trotzdem dazu, weiterhin einen Schutz zu tragen“, betont Klein. Für die Mitarbeiter hingegen gelte die Maskenpflicht „zum eigenen und zum Schutz der Kunden“ weiterhin. Die gleiche Schiene fährt der Bioladen am Erlenweg: „Wir freuen uns, wenn unsere Besucher Masken tragen“, berichtet Annette Thul, Leiterin der Marketingabteilung, und betont, dass sie das als „notwendig“ empfinde. Auch dort hätten im Laufe des gestrigen Tages nahezu alle Kunden auch ohne Pflicht eine Maske getragen.

Ein Blick auf die verhältnismäßig hohen Inzidenzzahlen würden die Kunden dazu anregen, die Maske weiterhin zu nutzen, wie der Marktleiter des E-Centers in Gesprächen herausgefunden habe. „Ich denke aber, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis die meisten wieder ohne Maske einkaufen“, vermutet Ruschke.