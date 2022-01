„Das Tor“ zum Lernen und Erinnern

Coesfeld

Ein wenig überrascht war er schon, als Dr. Kristina Sievers-Fleer, seit 2019 Leiterin des Stadtmuseum „Das Tor“, ihn auf ein besonderes Datum hinwies: 28. Januar 2012 – der Tag, an dem der erste Ausstellungsabschnitt des neu gestalteten Stadtmuseums feierlich eröffnet wurde. „Dass das schon zehn Jahre her ist“, sagt Georg Veit mit Verwunderung in der Stimme, kommt es ihm doch vor, als sei es gestern gewesen, dass die Coesfelder sich auf den Weg machten, die Geschichte ihrer Stadt neu in den Blick zu nehmen und neu zu präsentieren.

Von Christine Tibroni