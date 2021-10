Debatte um Cannabis-Freigabe entfacht

Es könnte das erste Projekt einer möglichen Ampel-Koalition in Berlin werden und die Debatte ist bereits in vollem Gange. Die Streitfrage: Sollte Cannabis legalisiert werden? Von Andrea Schmäing, Geschäftsführerin der IBP-Suchtberatungsstelle in Coesfeld, gibt es dazu ein klares „jein“. Das heißt nicht, dass sie keine Meinung hätte. Die Sozialpädagogin ist bei dem Thema zwiegespalten. Ob eine Legalisierung ihren Job erschwere oder erleichtere, könne sie schlicht nicht sagen. „Da möchte ich keine Hypothese wagen.“ Positiv sehe sie es, wenn der Konsum entkriminalisiert werde. Aber das Suchtproblem bleibe.

„Nach 30 Jahren im Beruf muss ich sagen, dass sich die Zusammensetzung des Stoffs geändert hat“, sagt Schmäing. Damit spricht sie zwei Aspekte an: Zum einen ist die Wirkstoff-Konzentration der heutigen, hochgezüchteten Pflanzen deutlich höher als früher. Zum anderen ist auch immer mehr Cannabis in Umlauf, das mit anderen, gefährlicheren Substanzen vermischt wird. Ein weiteres Problem: „Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Konsum bei Jugendlichen zu schweren Psychosen führen kann“, so Andrea Schmäing. Deshalb rate sie zur Vorsicht.

Beide Argumente, Qualitätskontrolle und Jugendschutz werden auch von Befürwortern einer Legalisierung vorgebracht. Nur mit einer kontrollierten Abgabe an Erwachsene könne beides gewährleistet werden, so die Argumentation. Andererseits habe der legale Verkauf von Alkohol auch nicht gerade geholfen, den Alkoholismus in den Griff zu kriegen, wendet Schmäing ein. Der wiederum sei mit Abstand die größte Sorge in der Suchtberatungsstelle.

Ein mögliches Argument für eine Legalisierung könnte die Entlastung von Polizei und Justiz sein. Tatsächlich machen im Kreis Coesfeld Cannabis-Delikte mehr als 70 Prozent der Rauschgift-Delikte aus. Und laut der Statistik der Landespolizei sind rund 80 Prozent der Cannabis-Fälle sogenannte Konsumdelikte, die den Erwerb und Besitz – und nicht etwa den Handel – betreffen.

„Es würde sicherlich eine Entlastung der Justiz verursachen“, sagt Rolf König, Direktor des Amtsgerichts. Zwar glaube er nicht, dass mit einer Legalisierung alle Probleme verschwinden würden. Aber generell könne man kritisch fragen: „Ist das Strafrecht das richtige Medium? Was haben die vielen Verfahren gebracht?“ Wobei Kleinstdelikte ohnehin nicht angeklagt würden.

Das weiß auch Strafverteidiger Heiko Urbanzyk, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema beschäftigt. Viele Fälle im Bagatellbereich bekomme er als Verteidiger schon im Ermittlungsverfahren vom Tisch. Oft gehe es allein um Erwerb oder Besitz zum Eigenkonsum. Das „typische Ersttäterdelikt“ bringe vor allem junge Leute erstmals mit dem Gesetz in Konflikt. Die überlasteten Staatsanwaltschaften können die Verfahren bei Besitz von unter zehn Gramm zum Eigenkonsum einstellen, der bloße Konsum ist ohnehin straflos. „Wenn jetzt noch die für den Konsum notwendigen Vorgänge wie Erwerb und Besitz legalisiert würden, wird das die Justiz massiv entlasten“, so Urbanzyk. Denn man dürfe nicht vergessen: „Auch hinter jedem eingestellten Verfahren stecken Polizeiarbeit, die Arbeit der Staatsanwaltschaft und ggf. eine Zustimmung des Gerichts“, so der Anwalt.

„Der Gesetzgeber muss sich dringend eine tragfähige Lösung für einen möglichen legalen Umgang mit Cannabis für den maßvollen Eigenkonsum überlegen.“ Dieser sei längst kein Randgruppenphänomen mehr: „Der Abiturient oder Akademiker kifft ebenso wie der Hauptschüler und Arbeiter“, sagt Urbanzyk.

Das sieht auch Andrea Schmäing so. „Wir sind eine süchtige Gesellschaft.“ Deshalb solle auch das Thema Cannabis nicht verteufelt oder tabuisiert werden. Insofern sei sie schon froh, dass es nun eine öffentliche Debatte gebe. „Wir brauchen den Diskurs.“ Selbst wenn dieser am Ende kein klares Ergebnis hervorbringt.