Den alten Schweden aufs Korn nehmen

Coesfeld

Alter Schwede! Was für eine lebendige, leichte und lustige Ausstellung! Genau das richtige Kontrastprogramm zu der Welt da draußen, in der Corona unvermindert wütet und auch die politische Großwetterlage immer dunklere Wolken über der Ukraine und Europa aufziehen lässt. Da schmunzelt man nicht nur über den alten Schweden, der sich als grauer Zausel in Latzhose auf einem Podest rekelt, sondern auch über den Fisch, der vom Kopf stinkt und grünen Schimmelschlabber auf den Fußboden tropft, oder über die Schatzkiste, in der längst nicht alles Gold ist, was glänzt. Mit Sprichwörtern, Redensarten, Zitaten, Slogans, Gedichten und Sprüchen haben sich die Schüler und Schülerinnen der Kunstschule im Kunstverein Münsterland in den vergangenen zwei Jahren auseinandergesetzt und präsentieren ab Sonntag (30. 1.) eine Auswahl ihrer Arbeiten unter dem Titel „Es ist noch kein Künstler vom Himmel gefallen.“

Von Christine Tibroni