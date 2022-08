Den „Rattenfängern“ Wind aus den Segeln nehmen

Was tun, wenn man antisemitische Einstellungen mitbekommt? „Ihr müsst nicht versuchen, den Helden zu spielen“, antwortete Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, auf die Frage eines Schülers des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs. „Aber ihr könnt zu erkennen geben, dass das nicht eure Meinung ist.“ Und erzählen sollte man es, wenn einem Tendenzen auffallen, „damit das bekannt wird“.

Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrates der Juden, am Oswald

Schüler vom „Oswald“ stellten Fragen zum Thema Antisemitismus. Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland (kleines Bild), war zu Gast.

Lehrer und Petra Pau (Linke), Vizepräsidentin des Bundestages, diskutierten gestern mit den Schülern zum Thema „Antisemitismus und Erinnerungskultur“ – über die Angst vor Hass, über aktuelle Entwicklungen in Deutschland. Und wie „den Rattenfängern“ der Wind möglichst früh aus den Segeln genommen werden kann. Das „Oswald“ ist Schule ohne Rassismus – in diesem Rahmen war das Projekt angesiedelt.

Moderatorin und Sprecherin Esther Münch las aus dem Buch „Nie schweigen“ von Esther Bejarano (1924-2021). Die deutsche Jüdin suchte den Dialog mit Jugendlichen bis zum Schluss und war eine prägende Persönlichkeit im Kampf gegen das Vergessen und für Toleranz. Sie spielte im sogenannten Mädchenorchester von Auschwitz, später gelang ihr die Flucht.

„Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit“, hatte sie den Jugendlichen mit auf den Weg gegeben. „Aber ihr macht euch schuldig, wenn es euch nicht interessiert.“ Als eine der letzten Zeugen der Nazi-Verbrechen starb die engagierte Künstlerin am 10. Juli 2021 mit 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg.

Auch zur AfD gab es in der Runde Fragen. Der Zentralrat der Juden lehne einen Dialog ab, weil in der AfD antidemokratische und antisemitische Vorstellungen verbreitet würden, so Lehrer. „Ich wurde einmal gefragt, ob ich mit Adolf Hitler reden würde.“ Das habe er verneint. „Ich finde es immens wichtig, miteinander zu sprechen, aber das wäre vergebene Liebesmüh.“ Es müsse zumindest ein Fünkchen Änderungswille erkennbar sein.