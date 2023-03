Der große Kirchen-Exodus

Bruchstelle bleibt für viele gläubige Menschen in ganz Deutschland das Thema Missbrauch – und der Umgang der katholischen Kirche damit. „Wir können vor Ort noch so gut arbeiten, es hängt oft an den größeren Dingen“, sieht Pastoralreferent Matthias Bude die Coesfelder Gemeinden als Leidtragende des bundesweiten Trends. Aber auch in Coesfeld gab es im vergangenen Jahr Missbrauchs- und Vertuschungsvorwürfe (wir berichteten). Bude sieht aber keinen Zusammenhang zu den Austritten vor Ort. Viele Positive Rückmeldungen habe man für den transparenten Umgang mit dem Thema erhalten. Öffentlich gemacht hatte den Coesfelder Missbrauchsfall allerdings nicht die Gemeinde, sondern diese Redaktion.

Ihre Konsequenz aus dem Fall gezogen hat die damalige Pastoralreferentin (1994 bis 1998 in St. Jakobi tätig) Ilka Schmeing. Zuletzt in Isselburg tätig, erklärte sie kürzlich, ihren Dienst für das Bistum Münster zu beenden. „Es plagen mich mehr und mehr Schuldgefühle, weil ich zu Beginn meiner hauptamtlichen Zeit (in Coesfeld) [...] als Teil des Systems mit geschwiegen habe, was nicht gut war“, schrieb sie an die dortige Gemeinde. „Auch ich habe Betroffene im Stich gelassen und bin nicht an ihrer Seite gewesen, weil die Kirchenleitung mich und viele Kolleg:innen belogen hat.“

Bude sieht aber auch eine allgemeine Entfremdung als Ursache für die Austritte. „Wir haben vielen Leuten aus deren Perspektive nichts mehr zu sagen“, so der Pastoralreferent. Und grundsätzlich habe die Kirche ein Image-Problem. Diese dürfe nicht auf Gottesdienste reduziert werden. Kindergärten, Schulen und Altenheime seien schließlich auch Teil des kirchlichen Angebots.

Auch ein Stadt-Land-Gefälle werde bei der Mitgliederentwicklung deutlich. Während im ländlichen Raum noch fast alle Kinder eines Jahrgangs die Kommunion empfangen, seien dies in Coesfeld-Stadt nur noch rund 50 Prozent. Die Letter Gemeinde St. Johannes sei die einzige, die wächst – vor allem wegen des Zuzugs junger Familien.

Auch die evangelische Kirche im Gerichtsbezirk erlebte Rekordverluste bei den Mitgliedern. Und der Kirchenkreis verzeichnete erstmals mehr Austritte als Todesfälle. Etwas weniger dramatisch sieht es bei der Coesfelder Gemeinde aus. Hier sank die Zahl der Mitglieder von 5003 auf 4936. Prozentual schneidet sie damit besser ab als der Rest des Kirchenkreises. Zum Teil werde die Evangelische Kirche dabei auch in Sippenhaft genommen, meint Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann. Dazu sei 2022 auch noch die wirtschaftliche Krise mit dramatisch gestiegenen Lebenshaltungskosten gekommen. Sie selbst habe von einem jungen Mann, den sie selbst konfirmiert hatte, gehört, dass dieser sich die Kirchensteuer nicht mehr leisten könne. „Und ich verstehe das“, so Henke-Ostermann. „Das muss ja nicht für immer sein.“

Gleichzeitig sei es aber alles andere als einfach, diese Menschen zurückzugewinnen. Denn zugleich verlieren Glaube, Kirche und Religion in der gesamten Gesellschaft immer weiter an Bedeutung. „Viele Menschen sehen die Relevanz der Kirche in ihrem Alltag nicht mehr“, betont Birgit Henke-Ostermann Rückmeldungen seien selten. Fast nie erfahre man, was eigentlich vermisst werde. „Es sind eher stille Abgänge“, bedauert die Pfarrerin.

Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Taufen im Kirchenkreis sogar über das Vor-Corona-Niveau von 2019 gestiegen ist. Zum einen steckt wohl ein gewisser Nachholeffekt dahinter. Es könnte aber auch Ausdruck einer zunehmenden Gratis-Mentalität sein. Nach dem Motto: Erst die Events von der Taufe über Konfirmation bis zur Eheschließung mitnehmen. Und sobald die Kirchensteuer fällig wird, folgt dann bei einigen der Austritt.

Was auch immer das Motiv ist, am Ende müssen die sinkenden Einnahmen natürlich auch irgendwo eingespart werden. Irgendwann werde man sich auch die Immobilien in Kircheneigentum ansehen müssen, sagt Matthias Bude. Diesen Schritt ist die Evangelische Kirche mit der Aufgabe des Gemeindehauses bereits gegangen. „Wir müssen uns verkleinern – und das machen wir seit Jahren“, sagt Birgit Henke-Ostermann.