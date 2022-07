Der Markt ist abgeräumt

Nur zwei Festangestellte servieren im Eiscafé San Remo kalte Speisen an heißen Tagen. Einige wenige Aushilfen helfen noch mit – das wars. „Es sieht ganz schlimm aus“, sagt Inhaber Jorge Silva mit Blick auf die Personalsituation. Besonders durch die Corona-Pandemie seien viele Mitarbeiter abgewandert, „deshalb haben wir mit wenigen Leuten viel zu tun“, betont er. Weitere Gastronomen berichten bei einer AZ-Umfrage Gleiches. Dennoch sei die Personalnot (noch) nicht so groß, dass – wie in umliegenden Städten – die Lokale ihre Öffnungszeiten kürzen oder gar komplett schließen müssen.

Genauso leergeräumt wie der Tisch ist auch der Markt an potenziellen Mitarbeitern in der Gastroszene. Das sagen einige Betreiber von Cafés und Restaurants. Gleichzeitig betonen alle Befragten aber auch, dass sie ihren Betrieb dennoch aufrecht erhalten können.

„Wir haben das Glück, dass wir unsere Sieben-Tage-Woche bisher gut aufrechterhalten können“, berichtet Matthias Rulle, Inhaber des Brauhauses Stephanus. Zwar hätten sich einige Kräfte während der Hochzeit der Pandemie umorientiert, „viele konnten wir aber wieder zurückgewinnen“, freut sich Rulle. Auch alle Festangestellten seien dem Brauhaus treu geblieben, „gekündigt haben wir ohnehin niemandem“, unterstreicht Rulle. Ebenfalls gut aufgestellt sieht sich Michaela Müller, die die Brasserie im Hotel-Restaurant Jägerhof betreibt. Durch die Schließung des Restaurants Freiberger sei „gutes Personal zu unserem Vorteil zu uns gekommen“, berichtet die Inhaberin. Da die Gastronomie ohnehin erst in diesem Frühjahr startete, gab es pandemiebedingt bisher keine Probleme. Dennoch ist das Lokal im Juli drei Wochen lang geschlossen, wie Müller auf Nachfrage bestätigt. „Das liegt aber nicht an Personalmangel, sondern vielmehr daran, dass wir zwei schulpflichtige Kinder haben und uns nach der arbeitsreichen Zeit der Eröffnung eine Sommerpause gönnen.“ Den Mitarbeitern wolle sie noch nicht nach den wenigen Monaten den kompletten Betrieb der Brasserie auferlegen. „Das ist nicht unser Credo. Wie wir es im nächsten Jahr regeln, werden wir sehen“, ergänzt die Gastronomin.

Keine einzige Rückmeldung hat das Eiscafé „Roll n Cone“ auf Anzeigen zur Mitarbeiterakquise erhalten. „Das ist schon bemerkenswert, aber in der Gastronomie ist es generell schwierig, Personal zu finden“, hat Inhaber Daniel Stronski feststellen müssen. Aktuell stelle sich die Lage als „in Ordnung“ dar, vor allem auch, weil Schüler in den Ferien dort jobben. Doch das sei eben keine dauerhafte Lösung. Wie geht es nach den Ferien weiter? „Das werden wir sehen. Unsere Öffnungszeiten werden wir aber beibehalten“, hofft Stronski.

Wer zu Gast im Piepenprüörker – der „Piepe“ – in Lette ist, muss damit rechnen, dass am Wochenende ab 0 Uhr Schluss ist. „Damit passen wir unsere Öffnungszeiten dem Ausgehverhalten der Gäste an“, spricht Betreiber Frank Eversmann einen weiteren Aspekt an. Dieses habe sich verändert und die Besucher würden oft nicht mehr bis spät in die Nacht in der Piepe verweilen. „Das ist schade und es tut uns für die wenigen langen Besucher leid, jedoch müssen wir auf die Wirtschaftlichkeit achten“, informiert Eversmann. Sollte die Piepe abends dennoch voll sein, „sind wir natürlich flexibel und öffnen auch länger“, betont er.