„Der Ort kann nur davon profitieren“

Coesfeld

Kinder lernten den Umgang mit Geld und tätigten eigene, kleine Einkäufe. Senioren konnten sich trotz eingeschränkter Mobilität ein Stück weit selbst versorgen. Und ein Treffpunkt zur Begegnung und zum Austausch war es für die Anwohner aus Goxel allemal. „Als 2015 der Edeka-Markt schließen musste, brachen all diese Aspekte mit weg“, betont Lars Vogel. Aber nicht nur der Markt; mit den Jahren verschwanden in Goxel immer mehr Treffpunkte des dörflichen Lebens – so etwa damals die Kneipe oder die Pfarrbücherei. Groß sei der Wunsch, so Vogel, diese Möglichkeiten des Austausches gemeinsam mit einer Nahversorgung in Goxel wieder aufleben zu lassen. Eine fünfköpfige Planungsgruppe hat sich dazu zusammengefunden, die nun die bereits fortgeschrittenen Pläne vorgestellt hat. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass das läuft“, zeigt sich Vogel optimistisch.

Von Leon Seyock