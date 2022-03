Der Salsa-König aus Goxel

So stolz Juror Jorge Gonzalez darauf ist, dass dieser Tanz die Wurzeln auch in seiner kubanischen Heimat hat, der wahre Salsa-König kommt aus Goxel. 142,5 Zentimeter geballtes Temperament, ein Hüftschwung wie ein Lateinamerikaner – „das war neben dem Paso Doble bislang der coolste Auftritt“, lacht Mathias Mester. 29 von 30 möglichen Punkten hat er dafür mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin von der Jury eingesammelt und damit den bisherigen Höhepunkt auf seiner Reise durch die RTL-Show „Let’s Dance“ gesetzt. „Und das darf gerne noch lange so weitergehen“, sagt der 35-Jährige.

Es ist Abend, kurz nach 19 Uhr. Neun Stunden Training liegen hinter Mester. Auf die Dusche freut er sich, „dann gehen wir noch was essen“, anschließend ab ins Bett. Seit einigen Wochen der übliche Tagesablauf, und das ist nicht ohne. „Die Intensität kenne ich aus meiner Zeit als Parasportler“, verweist er darauf, die körperliche Belastung gut verkraften zu können. Was aber anders ist: die unfassbare Informationsfülle im Kopf. „An den ersten beiden Tagen der neuen Woche bekommst du so viel Input“, beschreibt er die immer wieder neue Herausforderung. Den alten Tanz, den er am Freitagabend vor einem Millionenpublikum live aufs Parkett gebracht hat, wieder von der Festplatte im Hirn löschen, dafür die neue, von Renata Lusin erarbeitete Choreo einstudieren, das ist Lernen in Dauerschleife. „Letztlich bleiben dafür ja nur vier Tage“, sagt der Coesfelder. Von Sonntag bis Mittwoch, denn ab Donnerstag steigen die Proben in Köln, am Freitag die nächste Live-Show. Nur der Samstag ist frei. „Da bin ich froh, wenn ich einfach im Bett liegen kann.“

Aber bislang klappt alles hervorragend. Auch weil sich da zwei offenbar gesucht und gefunden haben. „Mathias ist jeden Tag eine Inspiration für mich“, schwärmt Renata Lusin, und „Matze“ Mester ist seinerseits total dankbar, die „Let’s Dance“-Reise an ihrer Seite bestreiten zu dürfen. „Wir sind eine unfassbare Einheit und ergänzen uns super“, betont er. Weil sie viel lachen können, aber auch den Blick für die nötige harte Arbeit haben. „Sie ist Profitänzerin, ich komme aus dem Leistungssport“, erklärt der mehrfache Speerwurf-Weltmeister. „Wir wissen beide, was es heißt, hart für unsere Ziele zu arbeiten.“ Noch immer empfindet er es als große Ehre, dass die Vorjahressiegerin ausgerechnet ihn als Tanzpartner für die Staffel 2022 ausgewählt hat.

Die Resonanz ist überwältigend. „Was ich an Fanpost bekomme, ist der Wahnsinn, aber auch cool“, staunt er. Die Punkte von der Jury bewegen sich bisher ebenfalls fast durchweg im obersten Bereich. Einige wenige Rückmeldungen, dass er dabei nur von seiner Körpergröße profitiere, gebe es durchaus – „aber bestimmt 95 Prozent der Nachrichten sind positiv.“ Eben so positiv, wie er Woche für Woche an die Herausforderungen geht. „Ich möchte gut tanzen, ich möchte aber auch jederzeit Spaß dabei haben.“ Das bringt er rüber, das kommt von Publikum und Jury zurück.

Plötzlich in der Favoritenrolle? Auf dem Weg zum legitimen Nachfolger von Rúrik Gislason, nicht nur an der Seite von Renata Lusin, sondern auch als „Dancing Star“? So weit will „Matze“ Mester noch nicht blicken. Von Woche zu Woche Gas geben, auf gute Wertungen hoffen, natürlich auch auf viele Zuschaueranrufe, das steht im Vordergrund. „Die Standardtänze werden schwer wegen der Haltung“, ahnt er nicht erst seit dem Langsamen Walzer. Dass er noch viele Tänze ausprobieren darf, darauf hofft er. „Jive oder Charleston, das könnte richtig Spaß machen“, lächelt Mester. „Und ich hoffe, weit zu kommen, damit ich meinen Magic Moment tanzen kann.“ Wobei er einen magischen Moment mit seiner Salsa bereits gesetzt hat. 7 „Let’s Dance“, freitags, 20.15 Uhr, RTL.