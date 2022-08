Der Sanden in Lette bekommt eine Kita

Lette

Lette ist derzeit im Wandel – auch was die Kita-Landschaft angeht. Wie bekannt ist, soll in naher Zukunft eine weitere, dritte Kindertagesstätte unter Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) entstehen. Bis es soweit ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Da der Bedarf an Plätzen in Lette allerdings aktuell groß ist, soll bereits Anfang 2023 eine Interimslösung an den Start gehen: Bis zu 35 Kinder sollen dann in einem Gebäude Im Sanden (Ecke Hermann-Löns-Weg) Platz finden. Morgen kommt das Thema im Bezirksausschuss auf den Tisch.

Von Leon Seyock