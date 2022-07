Der Sensationsfund vom Acker

Coesfeld

„Das ist wirklich ein ganz besonderer Fund. In einem Top-Zustand.“ Dr. Sandra Peternek, Leiterin der Außenstelle Münster der Archäologie beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), ist begeistert von dem 10 cm langen und 1,2 bis 4,2 cm breiten Stück Metall, das der Coesfelder Michael Hoeck mit einer Sonde auf einem Acker unweit von Coesfeld entdeckt hat. „Es handelt sich um ein Randleistenbeil aus der mittleren Bronzezeit“, berichtet sie. Es sei wohl als Werkzeug zur Holzbearbeitung in Gebrauch gewesen. „Davon zeugt die einseitige Abnutzung.“ Randleistenbeile stellen die technologische Weiterentwicklung noch älterer Flachbeile dar. In Westfalen seien solche Funde extrem selten. „Aus diesem Grund hat es eine besondere wissenschaftliche Bedeutung für die Region und insbesondere die Geschichte der Stadt Coesfeld“, erklärt sie.

Von Detlef Scherle