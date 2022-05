Der Thron der „Berger“ bleibt jung

Als er nach dem 280. Schuss René Potthoff auf seine Schultern nimmt, um ihn als Bierkönig zu feiern, ahnt Lukas Segbert noch nicht, dass ihm in einigen Minuten gleiches bevorstehen wird. Mit jedem Schuss, den die Anwärter der Königswürde auf den Holzvogel an der Stange abfeuern, dreht er sich, kleine und größere Stücken brechen ab. Fallen will er aber erst beim 335. Schuss – den Lukas Segbert gezielt dem Holzvieh zusetzt. Sofort wird der Fahnenoffizier von seinen Vorstandskollegen umjubelt – der Letter Berg hat nach drei Jahren mit Segbert und Lena Rensmann ein neues Königspaar.

Ausgelassen ist die Stimmung gestern Nachmittag an der Vogelstange in Münichs Busch. Junge und alte Besucher geben sich die Klinke in die Hand, frische Pommes werden serviert und kalte Getränke ausgeschenkt. Es herrscht reges Treiben, während sich aus dem Gewehr ein Schuss nach dem anderen löst. „Wir alle sind froh, dass es jetzt nach Corona endlich wieder losgehen kann“, freut sich Caroline Bayer, die gemeinsam mit Julius Reuver seit 2019 auf dem jungen Thron der „Berger“ saß. Sie nimmt noch ein Bad in der Menge – ihre letzten Minuten als Königin sind gezählt.

Der Vogel an der Stange ist mittlerweile schon deutlich geschrumpft, was immer mehr Besucher vor die Absperrung hinter dem Gewehr lockt. Auch kleine Fans kommen hier groß raus und feuern die Schützen aus voller Kehle an. Das spornt auch René Potthoff aus Darfeld an – der einen Volltreffer landet und als Bierkönig gefeiert wird. „Aus Verbundenheit zu meinen Freunden bin ich hier“, gibt er zu verstehen, bevor er wieder im Trubel verschwindet.

Nur kurz dauert die Schießpause nach dem Jubel an. Lukas Segbert plaudert währenddessen mit Familie Rensmann, die mit Kind und Kegel in dem Busch aufgeschlagen ist. Dem Offizier wird auf die Schulter geklopft, gut zugeredet, auch Zielwasser muss sein. Nahezu im Sekundentakt knallt es. An Anwärtern mangelt es jedenfalls nicht. Nur noch ein kläglicher Rest des Holzvogels dreht sich an der Schraube – bis Segbert voll in die Mitte trifft. Schlagartig wird es rund um das Gewehr voll, Glückwünsche fliegen dem neuen König zu und sogar Freudentränen werden verdrückt. Als Königin an seine Seite nimmt er Lena Rensmann. „Wir waren doch eigentlich Plan B“, ist sie noch etwas verdutzt. Aber das ist jetzt egal – nun sind es die beiden, die der Menge auf Schultern zujubeln dürfen. Als Ehrenleute komplettieren Corinna Schulz und Carsten Homann den Thron.

Bereits einen Tag vorher wurde das bisher amtierende Königspaar mit Party im Zelt gebührend verabschiedet – das erste Schützenfest seit drei Jahren in Lette. „Die Atmosphäre im Zelt war einfach klasse“, ist Vorstandsmitglied Hubert Seggewiß zufrieden. Gestern Abend war dann der neue Thron an der Reihe – der weiterhin sehr jung bleibt.