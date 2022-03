Deutlich mehr Personenschäden

Längst vorbei sind die Zeiten leergefegter Straßen, die Mobilität hat wieder deutlich zugenommen. Bemerkbar macht sich das in der Verkehrsunfallstatistik der Kreispolizei aber noch nicht so deutlich. Das Überraschende: Die Zahl der Verunglückten stieg weit stärker als die Zahl der Unfälle.

Rund die Hälfte aller Verunglückten im Coesfelder Stadtgebiet saßen in einem Auto. Gleich sieben Menschen verletzten sich beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der Dülmener Straße.

Nur minimal fällt der Anstieg der meldepflichtigen Verkehrsunfälle 2021 gegenüber 2020 aus, von 310 auf 316. In 2019, dem letzten vor-Pandemie-Jahr waren es mit 418 noch deutlich mehr gewesen.

112 mal hatten diese Unfälle zu Personenschäden geführt. Insgesamt verunglückten 151 Menschen, ein Anstieg von mehr als 25 Prozent gegenüber 2020 (120). Zwei Menschen starben bei Verkehrsunfällen auf Coesfelder Stadtgebiet: Ein 90-jähriger Letteraner, der kurz vor Lette in ein anderes Auto krachte und eine Frau, die auf der B525 bei Goxel frontal von einem Krankenwagen gerammt wurde. Auch bei Leicht- (von 89 auf 113) und Schwerverletzten (von 31 auf 36) gab es ein Plus gegenüber dem Vorjahr.

Nach Altersgruppen aufgeschlüsselt ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Während die Zahl der leicht- (10) und schwerverletzten (2) Kinder unverändert blieb, verunglückten mehr Senioren (von 21 auf 25) auf Coesfelder Straßen.

Auch die Betrachtung nach Verkehrsmitteln zeigt deutliche Unterschiede. Während die Zahl verunglückter Roller- und Motorradfahrer deutlich zurückging (von 14 auf 6), stieg die Zahl der verletzten Fußgänger (von 5 auf 11). Auch Radfahrer, Pedelec- und E-Bike-Fahrer verunglückten häufiger als 2020. Blieb die Zahl der Leichtverletzten Radler mit und ohne Motor (41) konstant, hat sich die Zahl der Schwerverletzten mehr als verdreifacht (von 5 auf 16). Für nicht unwahrscheinlich hält es Polizei-Pressesprecherin Britta Venker, dass dies mit der gestiegenen Zahl der Pedelec-Fahrer zusammenhängt. „Der Verdacht liegt zumindest nahe“, so Venker. Denn Pedelec-Fahrer bestreiten in der Regel mehr Kilometer in höherer Geschwindigkeit als andere Radler. Auch der Umstieg auf das Pedelec führe zu Gefährdungen, besonders bei Senioren.

„Wir empfehlen grundsätzlich einen Helm“, sagt Venker. Dessen Nutzen könne sie aus erster Hand bestätigen, denn sie selbst habe bei einem Sturz schon mal einen „geschrottet“ und blieb dabei gänzlich unverletzt. Auch ein Fahrtraining empfehle sie für Einsteiger.

Als alleinige Erklärung für den Anstieg der Verunglücktenzahlen taugt der Pedelec-Boom aber nicht. Denn noch stärker stieg die Zahl der Personenschäden bei Autounfällen. Kurios: Aufgeführt werden die in der Polizei-Statistik nicht. Doch zieht man Radler, Fußgänger und motorisierte Zweiräder ab, zeigt sich: Knapp über 50 Prozent der Verunglückten saßen in einem Auto.

Im innerkreislichen Vergleich übrigens kracht es in Coesfeld übrigens häufiger als anderswo. Sowohl die Unfallhäufigkeit (873 meldepflichtige Verkehrsunfälle pro 100 000 Einwohner) als auch die Verunglücktenhäufigkeit (417 Verunglückte pro 100 000 Einwohner) liegt die Stadt über dem Kreis-Durchschnitt.