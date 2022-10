„Die Anfänge der Ohnmacht aufhalten“

Lette

Ein großes Plakat mit den Worten „Wir suchen dich!“ prangt am Sportheim von DJK Vorwärts Lette an der Bruchstraße. Schaut man sich die Situation hinter der Fassade an, wird deutlich: Dieser Satz ist so aktuell wie nie. Finden sich keine Ehrenamtlichen, die in der Vereinsführung unterstützen, droht im Zweifelsfall die Auflösung des Sportvereins. Davor warnt Vorsitzender Jürgen Sicking im Interview mit Redakteur Leon Seyock. Um das zu verhindern, will sich der Verein zukunftssicher aufstellen und hat in einem ersten Schritt eine Online-Umfrage ins Leben gerufen.