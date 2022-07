Die AZ fährt Sie am Freitag durch die Stadt

Coesfeld

Auf dem Markt sind am Freitag frische Blumen, knackiges Obst und leckerer Käse im Angebot – Sie wissen aber nicht, wie Sie Ihre Einkäufe nach Hause tragen sollen? Sie haben am Freitag einen Arzttermin und müssen dort abgeholt werden? Oder rätseln Sie noch, wie Sie mit ihrem schweren Koffer zum Bahnhof kommen sollen? Unser Redakteur Leon Seyock ist am Freitag (8. Juli) von 10 bis 16 Uhr mit dem „Velotaxi“ in der Stadt auf Tour – und bringt vielleicht auch Sie von A nach B?