Die AZ sucht Coesfelds Supergärtner

Sie sind Coesfelds Supergärtner und wollen das unter Beweis stellen? Sie haben eine verrückte Familie, die sich nicht zu schade ist, auch mal die Finger in der Erde schmutzig zu machen? Sie wohnen in einer kleinen Wohnung ohne eigenen Garten und haben Lust, an der frischen Luft ihr eigenes Gemüse anzubauen und zu ernten?

Dann aufgepasst! Nachdem drei AZ-Redakteure ein halbes Jahr lang im Mietgarten Mehring geackert haben, gibt die AZ ihre Parzelle für die nächste Saison weiter – vielleicht ja an Sie? Dazu startet unsere Zeitung eine Aktion, an der jeder teilnehmen kann. Der Startschuss für den Gewinner fällt im Mai, wenn die 35 Quadratmeter großen Parzellen an die Mietgärtner übergeben werden. Bis zum Oktober heißt es dann: einsäen, ackern, buddeln, ernten – und das kostenlos!

Die Spielregeln, um an der Verlosung teilzunehmen, sind kinderleicht: Die AZ ist auf der Suche nach der kreativsten Bewerbung für das kleine Stück Land. Warum wollen ausgerechnet Sie, Ihre Familie, Ihr Kegelclub, Ihre Nachbarschaft, Ihr Turnverein den Garten „erben?“ Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, holen Sie alles raus, was geht. Greifen Sie zu Stift und Farbe und malen ein Bild. Schnappen Sie sich eine Kamera und machen Fotos mit der Garantie zum Hingucken und Lachen. Drehen Sie einen kurzen Film und überzeugen die Redaktion von sich. Die drei Mietgärtner der AZ – Manuela Reher, Florian Schütte und Leon Seyock – wollen ihren Garten in die besten Hände geben. Gehen Sie also gut in sich und überzeugen Sie mit der kreativsten Einsendung.

7 Bis zum 28. November können Sie Ihre Bewerbung an mietgarten@azonline.de senden oder persönlich im Pressehaus, Rosenstraße 2 in Coesfeld, abgeben.