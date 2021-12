Die City soll grüner und heller werden

City-Managerin Nicole Bodem gab zum Start einen Einblick in ihre Arbeit, von der Entwicklung einer Innenstadtstrategie über Leerstands-Management bis zur Aufenthaltsqualität für alle. „Meine to-do-Liste ist lang“, so Bodem. Der Wunsch nach einem „Italiener“ werde schon zum Running Gag in Coesfeld. Interessenten gebe es schon, aber die passende Fläche zu finden, sei schon schwieriger. Eventuell müsse eine Einzelhandelsfläche umgenutzt werden.

Derzeit spreche sie vor allem mit Immobilien-Eigentümern, um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen und den Leerstand zu verringern. Oft seien hohe Mieten ein Hemmnis. Demnächst wolle sie sich mit mehreren interkommunalen Projekten verstärkt dem vorhandenen Einzelhandel zuwenden.

Für die Bürger solle die Stadt vor allem grüner werden, zum Beispiel mit Stadtbäumen im Kübel, die schon im Frühjahr an vielen Plätzen aufgestellt werden könnten.

Vielleicht bestehe damit die Möglichkeit, den einen oder anderen Schandfleck wie die Poststraße zu kaschieren, schlug ein Teilnehmer vor. „Absolut“, stimmte Diekmann mit ein. Etwas aufgewertet werden solle die Poststraße durch eine Fassadenbegrünung.

Wenig einladend sei auch die Pfauengasse, bemerkte dazu Rebekka Paul, die dort Beckys Café betreibt. „Ich höre immer, die Innenstadt wird verbessert, aber in der Pfauengasse passiert gar nichts.“ Dort sei es grundsätzlich zu dunkel und bei der Weihnachtsbeleuchtung sei die Gasse außen vor geblieben. Zwar habe sie sich selbst um Dekoration gekümmert, so die Café-Inhaberin, die sei aber immer wieder geklaut worden. „Ich bin ein bisschen enttäuscht.“

Die Pfauengasse werde keineswegs vergessen, entgegnete die Bürgermeisterin. Beleuchtung sei aber überall in der Innenstadt ein Problem, auch der Marktplatz sei abends sehr dunkel. Dieses Problem werde aber im nächsten Jahr angegangen. Für die Weihnachtsbeleuchtung könne man die Pfauengasse ebenfalls für das kommende Jahr in den Blick nehmen. Nicole Bodem will sich nun vor Ort ein Bild machen. Verhindern müsse man, dass die Gasse als „tote Ecke“ wahrgenommen werde. Helfen könne dabei auch eine neue Nutzung des Natz-Thier-Hauses.

Weitere Anregung aus der Bürgerschaft: Der Weg von und zum Bahnhof sei für viele zu weit. „Dafür gäbe es eine Lösung“, so Diekmann. „Die Rikscha.“

Einzelhändler Joachim Sandmann brachte einen Treffpunkt mit Kinderbetreuung ins Spiel. In Münster gebe es schon ein solches Angebot, so Diekmann. Die Familienbildungsstätte sei leider „eine Straße zu weit“ vom Zentrum entfernt. „Es wäre super, wenn sich dafür ein Partner finden würde“, befand Bodem. Mit Fördergeldern sei es auch möglich, ein Ladenlokal zu nutzen. „Da bringe ich mal uns ins Spiel“, bot Martin Althoff vom IBP an.

„Das ist ja noch richtig lebendig geworden, besser als erwartet“, resümierte die Bürgermeisterin nach 90 Minuten. An Ideen jedenfalls mangelt es nicht. Heller, grüner, lebendiger könnte das Motto für die Innenstadt lauten.