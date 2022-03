„Die Coesfelder zeigen, dass sie ein großes Herz haben“

Um 15 Uhr öffnete die Flüchtlingsinitiative (FI) die Türen. „Und schon nach wenigen Minuten wurden wir regelrecht überrannt“, sagt Norbert Lütkenhaus. Es ist beispiellos, was sich gestern an der alten Martin-Luther-Schule ereignete: Im Minutentakt kamen Coesfelder, um Säcke voller Kleidung, Decken, Hygieneartikel und mehr abzugeben – die Kofferräume waren teils bis unters Dach gefüllt. Die FI hatte spontan dazu aufgerufen, für vom Krieg betroffene Ukrainer zu spenden.

Auf Fluren, in der Aula der ehemaligen Schule, in Klassenräumen: Überall stapelten sich Kartons und Säcke. Ein Dutzend ehrenamtlicher Helfer war gekommen, um die Spenden der anteilnehmenden Coesfelder zu verräumen. Bis zum Abend vermochte der Strom nicht abzureißen. „Die Coesfelder zeigen in diesen Zeiten, dass sie ein großes Herz haben“, sagt Lütkenhaus dankend mit Blick auf die Spenden. Auch Einzelhändler und Vereine aus Coesfeld schlossen sich an und spendeten.

Dem Aufruf vorausgegangen war eine Anfrage bei der FI von einer Familie aus der Ukraine, die in Coesfeld lebt. „Sie fragte uns, ob wir beim Spendensammeln unterstützen können“, so Lütkenhaus. „Und wenn wir was machen, dann richtig.“ In Windeseile verbreitete sich die Nachricht über die Sammelaktion in sozialen Netzwerken – mit großartigem Erfolg. So groß, dass nun keine weitere Kleidung benötigt wird. „Was wir noch brauchen“, sagt Tetiana Mashchak, die den Stein ins Rollen brachte, „sind Batterien, Schlafsäcke, Feuerzeuge und Taschenlampen.“ Auch Verbandsmaterialien und Matten werden benötigt. Spenden werden am Köbbinghof heute Nachmittag weiter angenommen.