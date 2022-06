„Die Daten sind Gold wert“

Philipp Knubben wartet geduldig auf auskunftswillige Radfahrer. Vor kurzem hat der Student sein Masterstudium Sport-Tourismus abgeschlossen. Jetzt arbeitet er an einer münsterlandweiten Befragung von Radreisenden mit. Deutlich ist der Befragungsort in der Lindenallee nahe der Loburg mit farbigen Aufstellern, Bannern und zwei kleinen Liegestühlen gekennzeichnet. Nur seinen Pavillon habe er diesmal nicht aufgebaut, sagt Knubben. „Der kräftige Ostwind hätte ihn weggeweht.“

„Heute ist nicht viel los, bisher habe ich nur ein gutes Dutzend Gästebefragungen machen können,“ berichtet er. Aus Bottrop sind Tanja und André Juch mit ihrem Hund Milo per Auto bis zum Kloster Gerleve angereist und haben sich von da mit ihren E-Bikes auf die 100-Schlösser-Route begeben. „Inzwischen habe ich ziemlichen Hunger“ wünscht sich André Juch einen baldigen kulinarischen Stopp. Und dann kommen die nächsten Radler: Brigitte und Gerd Bernsen hatten es nicht weit. Wenn sie nicht mit dem Wohnwagen unterwegs sind, machen die Coesfelder fast jeden zweiten Tag einen kleinen Radausflug in die nähere Umgebung. „Seit dem ersten Corona-Lockdown steuern wir immer eine bestimmte Bank in Gaupel an“, erzählt Brigitte Bernsen.

Die Antworten auf die Fragen nach dem Ziel, der Häufigkeit von Radtouren, dem Alter und der Zufriedenheit beziehungsweise den Wünschen der Radler nimmt Knubben akribisch in seinem Tablet auf. Nicht alle lassen sich auf die kleine Befragung ein. Eine zwölfköpfige Männertruppe saust an seinem Stand vorbei.

Pech gehabt. Denn wer sich für die Handvoll Fragen ein paar Minuten Zeit nimmt, bekommt neben Informationsmaterial und einer guten Radkarte auch noch einen Sattelschutz und einen Jutebeutel geschenkt.

„Die Daten, die wir durch die Umfrage erhalten, sind Gold wert“, erläutert Michael Kösters, Bereichsleiter Tourismus beim Münsterland e.V. „Denn wir bekommen genaue Informationen über Dauer und Qualität des Aufenthalts, das Reise- und Ausgabeverhalten, die Qualität der Unterkunftsbetriebe oder Radwege. So können wir auch interessante Informationen an die Orte und Betriebe weitergeben und das touristische Produkt 100-Schlösser-Route noch besser machen.“

Alle Radler werden auch mit Automaten gezählt. „Die persönliche Befragung ist wichtig, weil wir durch sie erfahren, wie viele der durch die Zählstationen erfassten Radfahrerinnen und Radfahrer prozentual überhaupt touristisch unterwegs sind und nicht gerade regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit fahren“, erklärt Kösters Kollege Hans-Joachim Gerdemann. „Die Kombination der Daten aus den Befragungen und der Zählung geben dann sehr genaue Aufschlüsse darüber, wie die 100-Schlösser-Route genutzt und befahren wird und wie zufrieden die Radreisenden an welchen Stellen sind.“

Die Ergebnisse sollen im Winter 2022/23 vorliegen. | www.muensterland.com/ gaesteumfrage