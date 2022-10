Die ersten Kabinen stehen

Platte um Platte hieven Lukas Esser und sein sechsköpfiges Team vom THW Coesfeld am Montagmorgen in die Sporthalle I des Schulzentrums. Wie viele Wände es letztlich sind? Da zuckt der Gruppenführer die Schultern. Insgesamt seien es jedenfalls 18 Tonnen. Um die weißen Holzwände die Stufen zur Halle hinunterzutragen, werden an jeder Seite zwei Saugnäpfe befestigt. „Man kann sie zu zweit tragen, aber zu viert ist es deutlich angenehmer, gerade bei der Menge“, sagt Esser. In der Sporthalle werden aus den Trennwänden ganze Kabinen für derzeit maximal 144 Geflüchtete. „Bis Donnerstag sollen die Wände alle stehen, dann kommen noch die Vorhänge und das Interieur“, informiert Laura Reckers vom Gebäudemanagement der Stadt Coesfeld.

Die mit dunklem Teppich verkleideten Bodenplatten hat das THW bereits am Samstag verlegt. Vor der Tribüne sind Ludger Wüpping und Henning Borgers von Bauelemente Wüpping gerade damit beschäftigt, auf Holzböcken die Steckelemente zusammenzuschrauben. Dazu werden jeweils vier kleine Bretter auf ein großes geschraubt. Die Steckelemente wiederum verschrauben Maik Quent und seine Kollegen von Hoffmann Interior ein Stückchen weiter unter dem Basketballkorb zusammen mit den großen Trennwänden zu einer Kabine. Diese dockt direkt am Prallschutz der Sporthalle an. Verschraubt werde da natürlich nichts. „Die Wände stehen frei. Oben werden sie mit Metallwinkeln stabilisiert“, erklärt Quent. Wie groß eine Kabine genau ist? Der Handwerker schaut in seinen Plan. „4,48 mal 2,72 Meter.“ Also rund zwölf Quadratmeter.

Neun Reihen zu je vier Kabinen würden zunächst aufgebaut, wie Laura Reckers informiert. „Die letzten Reihen können wir immer noch aufbauen, wenn es einen großen Andrang gibt“, sagt sie mit Blick auf den Plan auf ihrem Smartphone. Dann hätten bis zu 192 Menschen in der Sporthalle des Schulzentrums Platz.

Momentan zeichne sich dieser Andrang zwar nicht ab, von Entspannung will Sozialdezernent Christoph Thies aber nicht reden. „Wir hatten im September über 90 Zuweisungen und die Ankündigung war: Stellt euch drauf ein, dass ihr noch deutlich mehr bekommt.“ Dabei handelt es sich überwiegend um Ukrainer, aber auch um Geflüchtete aus anderen Nationen wie Georgien oder Nigeria.

Im Oktober seien es bislang 14 Zuweisungen gewesen. Hinzu kommen 37 Geflüchtete, die zurzeit noch in der Übergangseinrichtung in Seppenrade untergebracht sind. Diese sollen am 17. Oktober zusammen mit den sechs Zuweisungen der kommenden Woche in die Sporthalle einziehen. „Nach wie vor versuchen wir aber auch, in der Stadt noch Wohnraum anzumieten“, sagt Thies. Die acht zugewiesenen Personen der vergangenen Woche könne man so noch unterbringen. Doch je nach Zahl der Zuweisungen „kommt man damit oft nicht weit“. Daher nun die Sporthalle. Und die soll Ende der Woche nun bezugsfertig sein.