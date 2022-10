Die ganze Sportwelt unterm neuen Dach

Zur Eröffnung der neuen DJK-Sportwelt am Sonntag ging der Blick natürlich zunächst zurück. „Wir alle haben das Datum 8. Februar verinnerlicht“, erinnerte DJK-Vorstandssprecher Ludger Kleinschnitker an den Tag im vergangenen Jahr, als das Dach der Sporthalle unter der Schneelast zusammengebrochen war. Kaum jemand habe geglaubt, dass der ambitionierte Plan zur Wiedereröffnung im Herbst zu realisieren sei. „Welches Jahr?“, hätten viele gefragt, so Kleinschnitker. Dass es gelang, sei neben vielen Helfern vor allem einem zu verdanken: seinem Vorstandskollegen Michael Laukamp.

„Wir hatten zwei Ziele“, berichtete der: „Die Fertigstellung bis September oder Oktober und die Einhaltung des Kostenrahmens von 2,5 Millionen.“ Trotz äußerst ungünstiger Bedingungen mit Lieferengpässen und Baukostensteigerungen war am Ende beides gelungen, auch weil der Bauunternehmer große Teile des Materials vorab auf eigenes Risiko bestellt hatte. Nur das Budget sei um ein bis zwei Prozent überschritten worden. Die Bauzeit von 17 Wochen mutet auch angesichts der Zahlen rekordverdächtig an: 1188 Quadratmeter Wandfläche, 3300 Quadratmeter Dachfläche, 29 Tonnen Stahl, 200 Kubikmeter Holz und 150 Kubikmeter Beton. „Auf der letzten Rille“ sei man fertiggeworden, „die Handwerker hinten raus und vorne die Gäste rein“, so Laukamp.

Mit dem Neubau habe man in die Zukunft investiert, sagte Klaus Abel, Diakon in der Anna-Katharina-Gemeinde, der die neue Halle einsegnete. Diese solle ein Ort der Begegnung des Respekts für alle werden. Auch er als Leiter der Ju-Jutsu-Abteilung wird zu den Nutzern gehören. 200 Quadratmeter Mattenfläche stehen für die Kampfsportler von Judo bis Karate zur Verfügung. Ebenfalls 200 Quadratmeter dienen als „Multiraum“, unter anderem für Badminton, Bogenschießen und Darts. Schattenfrei ausgeleuchtet werden die drei Tennisfelder im hinteren Bereich, die zumeist in Form von Nutzungs-Abos vergeben sind.

Neben dem Hallenfußball-Feld mit Kunstrasen gibt es mit Padle-Tennis einen jungen Trendsport zu entdecken. Als Mischung zwischen Tennis und Squash, bietet dieser auch Neulingen einen leichten Einstieg. Und mit der Indoor-Golf-Anlage gibt es ein echtes Alleinstellungsmerkmal in der Region. Dort nehmen Sensoren und Kameras die Schläge des Spielers auf und übertragen diese virtuell auf einen von 184 Golfplätzen weltweit. Genauestens werden dabei die Daten von Flugkurve über Geschwindigkeit über Rotation bis zur Flugkurve berechnet und in Echtzeit auf der Leinwand dargestellt.

Es bleibt nicht die einzige technische Innovation. So erfolgt die komplette Buchung von der Reservierung bis zur Bezahlung digital und bargeldlos. Und in den ersten zwei Wochen – als Kennenlern-Angebot zum reinschnuppern – bleibt die Nutzung der Anlagen gänzlich kostenfrei.