Die große Welt nach Coesfeld geholt

Große Künstler hat der Kleine Konzertring e.V. Coesfeld in seinen 75 Vereinsjahren in die Kreisstadt gelockt. Mit den Veranstaltungen seit 1947 hat er das musikalische Leben geprägt. Nach einem Dreiviertel-Jahrhundert beendet der Kleine Konzertring nun seine Aktivitäten mit einem großen Abschlusskonzert am 20. November in der Jakobikirche – mit Unterstützung der Bürgerstiftung und der Sparkasse Westmünsterland.

„Wir können mit Stolz auf 75 Jahre engagierter Kulturförderung zurückblicken“, sagt Dieter Westendorf, der seit 1992 Vereinsvorsitzender ist. Durch diese jahrzehntelange, kontinuierliche und ehrenamtliche Arbeit sei der Grundstein für einen professionell geführten Kulturbetrieb im Konzert Theater Coesfeld gelegt worden, der sich erfolgreich etabliert habe.

Dieter Westendorf hat die Geschichte des Kleinen Konzertrings in einem Buch festgehalten. 260 Seiten stark ist das Werk geworden, an dem er anderthalb Jahre gearbeitet hat und das er seinen Eltern Hubert und Margarete Westendorf geb. Fritzen gewidmet hat.

„Mein Vater war gesegnet mit unglaublich vielen Talenten“, sagt Dieter Westendorf. Der Gedanke, die anspruchsvolle Konzertreihe „Kleiner Konzertring Coesfeld“ zu gründen, habe sich aus seiner eigenen Geschichte als Sänger, Chorleiter und vor allem Solist bei großen Aufführungen entwickelt. Von 1922 bis 1934 war Hubert Westendorf (1903 in Osnabrück geboren) mit Unterbrechungen durch sein Lehramtsstudium Chorsänger im Städtischen Musikverein Coesfeld, wo er seine spätere Ehefrau kennenlernte. Hubert Westendorf konnte seine eigenen Konzerterfahrungen und seine Kontakte zu vielen bekannten Künstlern nutzen.

„Für meinen Vater sollte ein Neuanfang in einer fast völlig zerstörten Stadt auch von klassischer Kammermusik begleitet werden“, sagt Dieter Westendorf.

„Die Zuhörer wurden aus ihrer harten Nachkriegswelt für ein bis zwei Stunden in eine andere Welt entführt. Hier wurde Kultur zum Lebensmittel.“ 200 Zuschauer kamen zum ersten Konzert am 21. November 1947 in das WBK an der Osterwicker Straße. Das Häusler-Quartett aus Bochum erfreute das Publikum mit Werken von Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Debussy und Bach.

Dieter Westendorf hat nicht nur die Gründungsphase des Kleinen Konzertrings in seinem Buch unter die Lupe genommen, sondern geht auch auf die nachfolgenden Saisons und die Besonderheiten der damals sehr bekannten Künstler ein: das Zernick-Quartett, das Stuttgarter Kammerorchester, das Dresdner Streichquartett, die Berliner Kammermusikvereinigung oder die Hamburger Kammermusikgemeinschaft. „Viele von ihnen wohnten während ihres Aufenthalts in Coesfeld bei uns zu Hause“, erinnert er sich. So habe er von Kindesbeinen an die Entwicklung des Kleinen Konzertrings miterlebt. Persönliche Erlebnisse prägen auch sein Buch. Dieter Westendorf, Jahrgang 1943, ist mit dem Kleinen Konzertring aufgewachsen, der prägend für das Leben der Familie gewesen sei.

Rund 300 Konzerte habe es in den 75 Jahren gegeben. „Diese Konzerte boten den Zuhörenden unvergessliche Abende mit international führenden Künstlern“, resümiert Dieter Westendorf.

Er erweitert einen nüchternen Rückblick um autobiografische Anteile. Durch seine Beschreibungen werden die weltweiten Verbindungen, die Bedeutung der Künstler, ihrer Instrumente und Ausbildungsstätten und ihre tiefe Verbindung zur Musik hautnah erlebbar.

Dem Anspruch, qualitativ hochwertige Konzerte zu veranstalten, habe oft der Wirklichkeit einer Kleinstadt mit der nur bedingt geeigneten Infrastruktur der Stadthalle gegenüber gestanden. Anfangs sei außerdem die Unterstützung durch die öffentliche Hand eher zögerlich ausgefallen, so Dieter Westendorf.

Textilunternehmer und Kulturmäzen Kurt Ernsting habe damals den Kleinen Konzertring eingeladen, diese hochwertige Konzertreihe in seinem neu errichteten Konzert Theater Coesfeld weiterzuführen. „Unlösbare Abstimmungsprobleme“ hätten jedoch diese Kooperation nach zwei Jahren beendet. Die Konzertreihe wurde seitdem durch Konzerte ersetzt, die in der künstlerischen Verantwortung der Ernsting Stiftung lagen.

0 Das Buch ist in der Buchhandlung Heuermann, im AZ-Pressehaus und nach dem Konzert am 21. November erhältlich.

0 Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Jakobikirche. Karten gibt es für 15 Euro in der Buchhandlung Heuermann.