Die Influencer fürs Handwerk

Wer möchte nicht gerne sein Hobby zum Beruf machen? Tim Göttker hat es geschafft. „Ich bin immer schon viel Mountainbike gefahren“, sagt der junge Zweiradmechatroniker. Auch das Schrauben an Fahrrädern lag ihm und so kam er dann über ein Praktikum zur Radwelt Coesfeld. Aus dem Praktikanten wurde ein Azubi, aus dem Azubi der landesbeste Geselle. Nun hat sich Tim Göttker zusammen mit Florian Lewe, der als Innungsbester eine ähnlich steile Karriere hingelegt hat, als Social-Media-Botschafter – oder neudeutsch: Influencer – fürs Handwerk betätigt.

Zwei Radwelt-Gesellen werben in Social-Media-Clip für ihren Beruf

Als die Kreishandwerkerschaft anklopfte, waren die beiden prämierten Gesellen sofort dabei. „Auch intern haben wir hier ja schon mal Imagevideos gedreht“, sagt Lewe. Trotzdem war der Drehtag für den Clip der Kreishandwerkerschaft etwas Besonderes. Einblicke in den Beruf wechseln sich mit Szenen aus dem privaten Bereich ab. So ist natürlich auch zu sehen, wie Tim Göttker auf seinem Mountainbike in den Baumbergen bei Nottuln ein paar Stunts zeigt. „Manche Szenen mussten wir auch zwei-, drei-, viermal drehen“, grinst der 22-Jährige. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Nach einem ganzen Arbeitstag steht der professionelle knapp zweieinhalbminütige Clip.

„Für uns ist das auch eine gute Alternative, den Beruf darzustellen“, spricht Anna Wübbelt von einer „zukunftssicheren Branche“. „Wichtig war es uns, nicht nur eine Person nach vorne zu stellen, sondern den Teamgedanken“, ergänzt die Personalreferentin.

Ihre Berufswahl haben Florian Lewe und Tim Göttker nie bereut, auch wenn der Beruf durch den zunehmenden Abverkauf von E-Bikes natürlich „anspruchsvoller geworden“ ist, wie Göttker erklärt, der zudem zweiter Bundessieger ist. Aus dem Ausbildungsberuf des Zweiradmechanikers wurde der Zweiradmechatroniker.

Die Social-Media-Kampagne sei eine Chance, genau die Zielgruppe potenzieller Azubis anzusprechen, findet Wübbelt. Doch auch ganz real kooperiert die Radwelt sei Jahren mit den örtlichen Schulen, bietet Praktika und Schülerjobs an.

Für Jens Krüskemper sind die beiden Gesellen ein Glücksfall. „Sie sind beide von der Pike auf bei uns und uns auch nach der Ausbildung erhalten geblieben“, freut sich der Werkstattleiter. So absolviert Florian Lewe gerade die Meisterschule. Mittlerweile ist der 24-Jährige Leiter der Dialogannahme bei der Radwelt, was eben zeigt: „Auch nach der Ausbildung gibt es jenseits eines Studiums Perspektiven in dem Beruf“, betont Krüskemper – für alle, die ebenfalls ihr Hobby zum Beruf machen wollen.