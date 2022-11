Die Innenstadt als Sanierungsfall

Zu viel Einheitsbrei, zu wenig Individualität, Leben und Aufenthaltsqualität – Marcus Diekmanns Bestandsaufnahme zur Innenstadt fällt vernichtend aus. So ähnlich könnte man über viele Innenstädte in Deutschland urteilen und genau das tut Marcus Diekmann auch. Als Handelsexperte und Gründer des bundesweiten Netzwerks „Händler helfen Händlern“ analysiert er derzeit in vielen Medien vom „Handelsblatt“ bis zum „heute journal“ die Problemzonen der Fußgängerzonen. Und Probleme gibt es mehr als genug. Denn zu den strukturellen Schwächen kommen auch noch die Auswirkungen der gerade erst beginnenden Wirtschaftskrise. „Die nächsten zwei Jahre werden wirklich hart“, sagt Diekmann. Angesichts dramatisch schwindender Kaufkraft sei die Konsumlaune derzeit am Tiefpunkt.

Auch beim Rundgang durch seine Heimatsstadt Coesfeld kommt er zu keinem erbaulichen Urteil. Der Unternehmer beschreibt die Innenstadt wie einen Sanierungsfall. „Wir stehen an einem Kipppunkt“, sagt er und deutet auf ein Modehaus. „Ich kenne mich im Handel ziemlich gut aus, da brauche ich nur zählen, wie viele Leute drin sind – das reicht nicht.“ Viel zu zählen gibt es an diesem Vormittag nicht, der Laden ist nahezu menschenleer. Für viele solcher Geschäfte reiche die Gesamtfrequenz nicht. Was auch wiederum die Neuansiedlung schwer mache. Fast habe er den Deutschland-Chef der Gastronomie-Kette „l’Osteria“ von Coesfeld überzeugt, dem habe aber am Ende der „traffic“ in der Stadt gefehlt.

Er selbst kaufe in Coesfeld ein und versuche, so viel Geld wie möglich in der Stadt zu lassen, für einen ausgiebigen Shopping-Tag fahre er aber eher nach Düsseldorf. Das Problem beginne schon auf dem Marktplatz. „Da kann ich nicht mal einen Kaffee trinken, weil es keine Spielmöglichkeiten für Kinder gibt.“ Aber Marcus Diekmann wäre nicht Marcus Diekmann, wenn er nicht schon eine Vision für Coesfelds Zukunft als Shopping-Stadt hätte.

Orientieren müsse man sich an großen Händlern wie Ikea, die Spielplätze bauen, um Familien anzulocken. Und jede Menge kostenlose Parkplätze anbieten. Mehr Parkplätze? Gehen nicht der Trend und die Mobilitäts-Debatte genau in die andere Richtung? Anders als in Amsterdam oder Paris könne Coesfeld keine autofreie Stadt erzwingen. Habe sich erst einmal herumgesprochen, dass die Parksituation in Coesfeld eher schwierig sei, würden Leute aus dem Umland gleich woanders hinfahren. Dabei gebe es womöglich gar keinen Mangel an Parkplätzen, sondern nur ein Problem mit deren Sichtbarkeit. „Ich weiß nicht, wie man in die Marktgarage kommt“, bekennt Diekmann.

Und auf dem Markt? Hier müsse man von den niederländischen Nachbarn Winterswijk und Enschede lernen. Da müsse sich Kneipe an Kneipe reihen, die Gastronomie sei hier zu verstreut. „Und sie darf nicht nur aus Bäckereien bestehen.“ Und die Mieten müssten herunter. Da müsse man die Eigentümer zur Not öffentlich unter Druck setzen.

Auch Events und Aktionen müsse es viel regelmäßiger geben. „Nicht nur einmal im Jahr zum Ursulamarkt.“ Stattdessen müsse Coesfeld den Mut haben, den Wochenmarkt richtig groß zu machen, um zum Magneten für das Umland zu werden. „Und damit meine ich nichtdrei Stände mehr, sondern 20“, so Marcus Diekmann. Da gebe es eben nur schwarz oder weiß. „Der USP muss groß genug sein.“ Dieser Weg sei aber richtig viel Arbeit. Ist das realistisch? „Es ist eher eine Frage, wieviel Mut ich habe“, sagt Diekmann. Der Unternehmer denkt eben gerne groß.

Könne man dies nicht leisten, bleibe noch eine andere Option: Dann solle man das vorhandene Angebot in wenigen Straßen bündeln und in den anderen das Wohnen im Erdgeschoss zulassen. Auch dies bringe langfristig wieder Leben in die Stadt. Und die dritte Variante? „Dann wird Coesfeld zur Schlafstadt.“

Um dies zu verhindern, müssten Wirtschaftsförderung, Händler und Gastronomen nun gemeinsam aktiv werden und die Krise für eine Weiterentwicklung nutzen. „Basis schaffen und angreifen“, nennt Marcus Diekmann das. Der Manager ist sich sicher, mit der Kombination aus Spielmöglichkeiten, Gastro-Meile, Groß-Wochenmarkt und Parkplätzen eine „Faustformel“ gefunden zu haben, die sich auf alle Mittelstädte übertragen lasse. Vielleicht ja auch auf seine Heimatstadt.