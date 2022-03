Die Gläser stehen poliert hinter der Theke, die Getränke sind gekühlt und die Türen bereit, um geöffnet zu werden: „Nach vier Monaten Pause dürfen wir am Samstag endlich wieder loslegen“, fiebert Christian Aupers dem heutigen Tag entgegen. Mit einer 80er/90er-Party und der Öffnung des Ballhauses steigt die Fabrik theatre dance and show GmbH heute Abend ins Geschehen ein. Gäste, die ausgelassen feiern und tanzen möchten, müssen am Eingang neben einer vollständigen Impfung einen tagesaktuellen Negativtest vorweisen, so die Vorgabe.

„Die Leute wollen endlich wieder raus und sich bewegen“, hat Aupers in den vergangenen Wochen festgestellt. Mit der Ankündigung vom Land, dass Clubs und Diskotheken an diesem Wochenende wieder loslegen dürfen, flammte auch für die Fabrik Licht am Ende des Tunnels auf. Geschäftsführer Heinz Oenning: „Wir freuen uns alle wahnsinnig. Die Ton- und Lichtanlagen sind gecheckt, und wir sind bereit“, kündigt er an. Bedingung für die Öffnung ist allerdings, dass die Innenräume maximal bis zu 60 Prozent ausgelastet sind. Der Vorverkauf laufe bereits im Internet, „es wird aber auch eine Abendkasse geben“, informiert Aupers.

Den Kontrollen des Impfstatus eines jeden Gastes sieht er entspannt entgegen, „das kennen wir schon vom vergangenen Jahr, als wir im Sommer und Herbst geöffnet hatten“, sagt er. Auch wenn die Arbeit am Eingang etwas aufwändiger gewesen sei, hätten sich die Gäste darauf eingestellt. „Die Kontrollen liefen damals reibungslos.“ Der Geschäftsführer hofft, dass die Vorgaben jetzt genauso unproblematisch akzeptiert werden und über die Bühne gehen. „Ausnahmen können wir nicht machen, wenn jemand seinen Ausweis vergisst. Auch wenn wir viele Stammgäste haben und um den Impfstatus wissen“, betont Aupers.

Haben die Gäste die Party-Bereiche einmal betreten, entfällt laut Corona-Schutzverordnung die Maskenpflicht. Geöffnet ist neben dem Ballhaus und dem Café Böll aus der Beach-Bereich. „Als wir zwischen den Lockdowns geöffnet hatten, wurde dieser Bereich besonders gern genutzt“, berichtet Aupers. Das könne daran liegen, sucht er nach Erklärungen, dass es einigen Gästen im Innenbereich „doch noch zu eng“ gewesen sein könnte und sie sich deshalb lieber im Freien aufgehalten hätten. Dem ungehemmten Feiern steht nun ab diesem Wochenende nichts im Wege – eigentlich. „Die aktuellen Entwicklungen in Osteuropa bereiten natürlich Sorgen“, merkt Aupers an. „Es ist schlimm, was in der Ukraine passiert und es stimmt traurig.“ Das hemme die Partystimmung bei vielen erheblich und sorge für „einen bitteren Beigeschmack.“ Auch im Café Central, das zu dem Unternehmen dazugehört, sei die Stimmung aktuell „gedrückt“, lässt Aupers durchblicken.

Um die Betroffenen des Krieges zu unterstützen und um Solidarität zu zeigen, spendet die Fabrik die Hälfte aller Ticketeinnahmen, die an diesem Wochenende auf deren Internetseite eingegangen sind. Das gilt für die Veranstaltungen an diesem Wochenende, aber auch darüber hinaus. Heinz Oenning berichtet, dass nun viele Termine für Konzerte feststehen würden, „auch das läuft zum Glück wieder an“. Bei vielen Veranstaltungen handelt es sich um Nachholkonzerte, „die schon einige Male verschoben wurden.“

Das Team der Fabrik hofft, dass die Konzerte, Events und weitere Feste wie geplant stattfinden können. „Wir freuen uns einfach“, lächelt Christian Aupers.