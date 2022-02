Die Lust zum Shoppen kehrt zurück

Noch drei, vier Tage Sonnenschein wünscht sich Malte Lieberandt in dieser Woche. „Die Sonne hat in den vergangenen Tagen schon gut zugelegt, wir brauchen aber noch mehr“, schmunzelt der Filialleiter von Mode Heckmann. Er verspricht sich davon, dass die Menschen mehr Lust aufs Shoppen bekommen. „Denn noch sind keine Massen in der Stadt unterwegs“, merkt er an. Dennoch: „Unsere Kunden haben spürbar bessere Laune und die Atmosphäre in der Stadt ist eine ganz andere“, hat Lieberandt festgestellt. Seit rund einer Woche darf der Einzelhandel wieder ohne Zugangsbeschränkungen betreten werden. Das sorgt nicht nur bei den Kunden, sondern auch in den Geschäften selbst für gute Stimmung, wie eine AZ-Umfrage ergeben hat.

Vielen war die Lust zum Bummeln in der Innenstadt in den vergangenen Monaten vergangen. Ausgenommen der Geschäfte des täglichen Bedarfs musste allerorts ein entsprechender Impf- oder Genesenenstatus vorgezeigt werden. Seit dem 19. Februar gilt in Nordrhein-Westfalen eine aktualisierte Corona-Schutzverordnung. Daraus geht hervor, dass die 2G-Regelung für den Einzelhandel wegfällt. „Unser Geschäft ist seitdem deutlich voller geworden“, berichtet Vivian Messing von Robers Schuhe in der Kupferpassage. Einer der beiden Eingänge war verschlossen, „damit wir den Überblick über die Kunden nicht verlieren.“ Die Beschäftigten hätten stets alle ein Auge auf wartende Personen an der Tür gehabt. Eine zusätzliche Belastung, die auch Jennifer Vögeding von der Parfümerie Pieper kennt: „Auf Beratungen konnten wir uns so nicht richtig konzentrieren, weil wir immer die Eingangstür im Blick hatten“, sagt sie. Denn man wollte die Kunden nicht warten lassen.

Der Wegfall der Regelungen sorgt somit nicht nur bei den Beschäftigten für Entlastung, „die Stimmung ist auch unter den Kunden gut. Wir haben gemerkt, dass sie vorher immer ihre Besuche geplant haben. Jetzt kommen sie auch zwischendurch mal rein und sehen sich um“, erzählt Vögeding.

Auch bei D-sous zeigen sich die Verkäuferinnen „erfreut, dass ab sofort wieder jeder ohne Schein“ den Laden betreten darf. Agatha Marpe: „Die harten Regelungen waren wichtig. Einige Kunden haben zwar Unverständnis gezeigt, aber wir haben letztlich nur die Vorgaben umgesetzt.“ Umso erfreuter ist Marpe, dass diese Beschränkungen nicht mehr gelten, denn das entlaste Personal als auch die Kunden. Und die Kundenströme? „Der Lauf so wie früher ist noch nicht wieder da“, berichtet sie. Sie vermutet, dass viele Menschen noch vorsichtig seien, blickt aber optimistisch nach vorn.

Von einer „mega Entlastung“ spricht auch Malte Lieberandt. Bei Mode Heckmann sei während der Zugangsregelung eine Vollzeitkraft an der Tür abgestellt gewesen, um die Kunden auf ihre Nachweise zu kontrollieren. „Einige sind jetzt immer noch irritiert und warten am Eingang“, sagt der Filialleiter und lacht. Umso glücklicher sind auch dort Kunden und Personal, dass das Warten und Kontrollieren ein Ende hat. Obwohl es noch „keine Massen sind, die in der City unterwegs sind“, hofft er, dass die Lust zum Shoppen in den nächsten Tagen und im Frühjahr noch weiter ansteigt. „Dieser Optimismus hält uns im Moment über Wasser“, schmunzelt Malte Lieberandt. Vielleicht tut die Sonne ja ihr Übriges...