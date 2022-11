Coesfeld

Als Silke Eckrodt kurz vor Mitternacht in die immer noch gut gefüllte Bürgerhalle und auf die vielen Paare auf der Tanzfläche blickt, fällt auch der letzte Rest Anspannung ab. Denn eine ordentliche Portion Aufregung im Vorfeld konnte und wollte sie gar nicht leugnen. „So ein Programm in einer solchen Atmosphäre ist immer besonders“, sagt die Vorsitzende des Tanz-Centrums Coesfeld. Dazu die Rückkehr nach der Corona-Zwangspause – doch das heftige Kribbeln verwandelt sich im Laufe der Coesfelder Ballnacht in einen wahren Genuss. Nicht nur den „Zauber einer Winternacht“ lassen die Akteure in der Halle funkeln, sondern auch die Magie des Tanzens.

Von Frank Wittenberg