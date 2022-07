Die Pommesgabel kommt zurück

Bands auf der Bühne, die gute Musik mitbringen, ausgelassene Stimmung, kühle Getränke und feiernde Musikbegeisterte, die ihre Hände zur bekannten „Pommesgabel“ formen und in die Höhe recken: Diese Zutaten braucht es für ein gelungenes Festival. Auf diese Mischung hoffen auch die Organisatoren von „Rock am Turm“, denn: Nach drei Jahren Zwangspause kehrt das Open-Air-Festival am kommenden Wochenende (8. und 9. Juli) zurück. „Wir sind einfach glücklich, dass wir endlich wieder starten können“, berichtet Mit-Organisator Matthias Ebbert.

„Rock am Turm“ findet am Wochenende zum 20. Mal statt

Dabei steht in diesem Jahr ein Jubiläum an: Zum 20. Mal wird das Festival über die Bühne gehen. Grund genug also, sich ordentlich ins Zeug zu legen. „Unser Line-Up kann sich passend zum Geburtstag wirklich sehen lassen“, macht Ebbert Lust auf einen Besuch. Als ein Highlight wird die Band „Dog Eat Dog“ die Bühne rocken, die aus den USA kommt, in der vergangenen Woche bei einem großen Musikfestival in Frankreich zu Gast war und nun Coesfeld als nächstes Ziel ansteuert. Ebbert: „Solch eine Masse an hochkarätigen Bands hatten wir bislang noch nie.“ Glücklicherweise, berichtet er weiter, hätten viele Bands, die bereits für das Festival in 2020 gebucht waren, die Treue gehalten und treten nun mit zwei Jahren Verspätung auf dem Fabrik-Parkplatz auf.

Während es an beiden Abenden auf der Bühne laut und auf der Fläche davor hoffentlich voll wird, steht der Samstagnachmittag im Zeichen der Familien. Unter anderem wird Kinderliedermacher Klaus Foitzik und die Tanzschule Falk mit verschiedenen Aktionen vor Ort sein, ein Luftballonkünstler sorgt für gute Laune und Hüpfburgen laden zum Austoben ein. „Außerdem wird es eine Miniramp für Skateboards auf dem Gelände geben“, kündigt Ebbert an. Neben einem Stand, an dem jede Menge Merch rund um das Festival erhältlich ist, kommen Besucher in den Genuss von Longdrinks, weiteren kühlen Getränken und Snacks. Zudem werden Lose für eine Tombola ohne Nieten verkauft und auch die Flüchtlingsinitiative wird vor Ort sein.

Rund acht bis zehn Personen zähle der Kern der Gruppe, die das Festival organisiert. „Nach der langen Pause gilt es, erstmal aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen und wieder in die Routine zu finden“, gibt Ebbert zu. Dass das den Organisatoren gelungen ist, belegt nicht nur das breit gefächerte Angebot, sondern auch ein Blick auf die zahlreichen Unterstützer, zu denen sich in diesem Jahr zum ersten Mal die Bürgerstiftung gesellt. „Nur durch Unterstützung schaffen wir es, dass das Festival weiter ohne Eintrittspreis besucht werden kann“, unterstreicht Ebbert. Die Kosten seien in den vergangenen drei Jahren „regelrecht explodiert“, nimmt Ebbert kein Blatt vor den Mund, der sich über finanzielle Unterstützung von Besuchern und Gönnern freut. Deshalb läuft eine Spendenaktion, bei der die VR-Bank Westmünsterland alle eingegangenen Spendengelder um 20 Euro erhöht.

Kann mit den Spenden die Veranstaltung kostendeckend durchgeführt werden? „Das werden wir herausfinden. Jedenfalls haben wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet“, ist Ebbert zuversichtlich und hofft auf viele Köche, die das Rezept eines gelungenen Festivals gemeinsam in Realität verwandeln möchten.