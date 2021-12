Die pure musikalische Fröhlichkeit

Coesfeld

Musikalische Energie, Spaß an Comedy oder flotten Sprüchen, aber immer die Ernsthaftigkeit der Virtuosität ihrer Musik im Blick hatten die elf Musiker der Brass Band Berlin auf der Bühne des Konzert Theaters in Coesfeld. „Swinging Christmas“ hatten sie ihr Programm überschrieben. Von Gemütlichkeit konnte keine Rede sein, denn rasant, temporeich und immer zu Späßen aufgelegt präsentierten sich die Musiker in ansteckender Bestform.

Von Elvira Meisel-Kemper