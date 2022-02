„Die Sehnsucht nach Urlaub ist riesig“

Buchungs-Boom in den Reisebüros

Coesfeld

Wo könnte man den trüben Winter und den Pandemie-Frust der letzten Monate besser hinter sich lassen als im Urlaub? Kein Wunder, dass der Andrang in den Reisebüros wächst. „Die Reiselust ist definitiv wieder da“, sagt Christa Brokamp, Inhaberin des Reisebüros Schlagheck. „Im Moment fühlt es sich so an wie vor Corona.“ Zwar bleibt das Thema allgegenwärtig, aber der Optimismus ist zurückgekehrt – bei den Kunden wie bei den Verkäufern.

Von Falko Bastos