Die SG greift nach den Sternen

Kartenverkauf für den Sportlerball beginnt am Dienstag (14. 2.)

Coesfeld

Die Sportgemeinschaft Coesfeld 06 e.V. lädt am 11. März zum traditionellen Sportlerball in die festlich dekorierte Bürgerhalle ein. Das Organisationsteam bereitet derzeit ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Bühnenprogramm unter dem Motto „SG Coesfeld – Wir greifen nach den Sternen“ vor. Die Sportler der Abteilungen freuen sich sehr, wieder ihr Können auf der großen Bühne zu präsentieren, heißt es in der Ankündigung.