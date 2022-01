„Die Stimmung ist katastrophal“

coesfeld

Enttäuschung, Trauer und vor allem Wut über die katholische Kirche empfinden auch in Coesfeld viele Menschen, seit immer mehr Fakten bezüglich der Missbrauchsskandale ans Licht kommen. Ein Gutachten belastet – wie berichtet – sogar den emeritierten Papst Benedikt XVI schwer, weil er in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising im Fall eines Priesters „weggeschaut“ haben soll. Zunächst hatte er die Anwesenheit bei einem entscheidenden Termin abgestritten, sie aber dann doch noch eingeräumt. Dass diese Nachrichten auch die katholischen Gemeinden in Coesfeld erschüttern, haben uns die leitenden Geistlichen auf Nachfrage berichtet. „Die Stimmung in der Gemeinde ist katastrophal. Die Glaubwürdigkeit der Kirche wird in Frage gestellt, wenn der Papst lügt“, zeigt sich Johannes Arntz, Pfarrdechant der St.-Lamberti-Gemeinde, tief getroffen. Es sei unglaublich, wie man sich den Tatsachen so verweigern könne. „Es belastet alle und ist nur schwer auszuhalten.“

Von Franziska Ix