Rund vier Monate ist es her, dass die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Coesfeld ankamen. „Das lief anfangs noch sehr ungesteuert“, erinnert sich Sozialdezernent Christoph Thies. So kam es vor, dass Neuankömmlinge mitunter auch mal ohne Ankündigung vor der Rathaustür standen und untergebracht werden mussten. Andere kamen privat her und unter, sodass die Stadt anfangs keinen Überblick über die Anzahl der angekommenen Personen hatte.

Der Beigeordnete Christoph Thies ruft erneut dazu auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Denn die Flüchtlingsunterkünfte sind an der Kapazitätsgrenze. Gleichzeitig stößt auch die Unterbringung in den Familien langsam an ihre Grenzen.

Der Nebel hat sich inzwischen gelichtet. 290 Personen sind seit Kriegsbeginn aus der Ukraine gekommen. 30 von ihnen sind inzwischen wieder weitergezogen oder gar in die Ukraine zurückgekehrt. Der Zuzug erfolgt inzwischen deutlich geordneter, ausschließlich über Zuweisungen mit einer Vorlaufzeit von ein bis zwei Wochen. Abgerissen ist er aber nicht. Nach einer ruhigeren Phase gebe es inzwischen wieder vermehrt Zuweisungen, sagt Thies, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch von afghanischen Ortskräften.

Deshalb gerät auch die Unterbringung wieder in den Fokus. „Die Wohnungs-Frage brennt am meisten“, sagt Ute Baukelmann vom Jobcenter. Denn: „Die Flüchtlingsunterkünfte sind voll.“ Große Bereitschaft habe es unter den Coesfeldern gegeben, Flüchtlinge privat aufzunehmen. Aber je länger dies andauere, desto belastender werde es. Nicht jeder habe mit einem Bedarf für Monate gerechnet.

Deshalb ruft die Stadt weiter dazu auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wer eine Wohnung oder eine Immobilie habe, die sich mit wenig Aufwand in eine Übergangs-Unterkunft verwandeln ließe, solle sich melden, so der Beigeordnete. Vorhandene Wohnungen würden hergerichtet, aber „wir sind permanent weiter auf der Suche“. Kein leichtes Unterfangen, viel gibt der Wohnungsmarkt nicht her. Deshalb seien auch Umnutzungen von Immobilien denkbar. „Wir schauen uns alles gerne vor Ort an“, so Thies.

Denn eines wolle die Stadt unbedingt vermeiden: Die Schließung von Turnhallen. Weit entfernt war dies nicht. Den Vereinen habe man im Frühjahr mitgeteilt, ab Mai eine Turnhalle am Schulzentrum zu brauchen, wenn der Zustrom der ersten Kriegswochen angehalten hätte, verrät Thies. „Wir hoffen, dass wir Turnhallenschließungen weiterhin vermeiden können, können es aber nicht garantieren.“

Aber längst ist die Unterbringung nicht mehr das einzige Thema. Nun geht es auch um die Integration in den Arbeitsmarkt. Mit dem 1. Juni sind 160 der 260 Ukraine-Flüchtlinge in den Rechtskreis SGBII und damit in die Zuständigkeit des Jobcenters gewechselt. In einem „Kraftakt“ (Thies) arbeiteten die Mitarbeiter alle Anträge in vier Tagen ab, sodass alle pünktlich ihr Geld erhalten konnten. Auch Caritas, DRK und Flüchtlingsinitiative halfen bei den Vorbereitungen. Nun beginnen die ersten Gespräche mit den potenziellen Arbeitskräften.

Die Voraussetzungen seien besser als 2015. „Es sind sehr viele Fachkräfte darunter, viele mit Uni-Abschluss“, sagt Baukelmann. Von der Augenärztin zum Wirtschaftsprüfer. Die könnten theoretisch den hiesigen Fachkräftemangel lindern. „Wir sprechen schon generell von Arbeitskräftemangel“, so Baukelmann.

Da gibt es aber noch mindestens zwei Haken. Die Sprachbarriere bleibe groß, auch wenn in kürzester Zeit schon zehn Sprachkurse von der VHS angeboten worden seien. Das nächste Ziel sei es, alle in qualifizierende Kurse zu bringen. Zweitens seien die Verfahren zur Anerkennung von Abschlüssen langwierig. Zu langwierig, wenn es nach Thies und Baukelmann geht. „Das kann man nicht mehr vermitteln, ich hoffe, dass der Druck Bewegung bringt“, so die Teamleiterin. Und dann wäre da noch der dritte Haken. Denn nicht alle wollen überhaupt bleiben. Viele Frauen sind mit ihren Kindern hergekommen, haben aber ihre Männer in der Ukraine zurückgelassen. „Das hängt sehr von der individuellen Lebenssituation ab“, sagt Ute Baukelmann.