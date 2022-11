Die Zukunft im Blick haben

coesfeld

Es soll in der Zukunft und in der Berufswelt hoch hinausgehen. Das hat die Firma Ruthmann mit ihrem Steiger, der auf dem Gelände des Schulzentrums steht, wohl wörtlich genommen. Der Gurt wird angelegt und Hennig Haveresch, der im dritten Ausbildungsjahr zum Mechatroniker ist, fährt den Steigen 50,1 Meter in die Höhe. Ziemlich wackelig. Wer nicht schwindelfrei ist, sollte lieber unten bleiben. Für Emilie Wiesmann ist das aber kein Problem: „Ich liebe Höhe und könnte mir vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten.“ Sie will sich einfach mal informieren – denn genau dafür ist die CoeMBO da.

Von Franziska Ix