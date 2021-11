Diekmann jetzt auch Chefin des DRK-Ortsvereins

Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes hatte seine Mitglieder zu einer doppelten Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 in das Kolpinghaus in Coesfeld eingeladen. Der Vorstand und die Abteilungen berichteten aus den vergangenen zwei Jahren. Sowohl das Jugendrotkreuz als auch die Aktiven des Ortsvereins konnten sich über Online-Portale fortbilden und gemeinsam in Kontakt bleiben. Positiv zu erwähnen ist, dass sich die Mitgliederzahl nicht reduziert hat. Die Verantwortlichen der Blutspende in Coesfeld berichteten, dass regelmäßig zwischen 120 und 150 Menschen Blut spenden. Weiterhin wurde die Arbeit der Aktiven durch die Anschaffung eines neuen Materialanhängers sowie eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges gestärkt.

Schatzmeister Heinrich Klöpper berichtete über zwei ausgeglichene Haushaltsjahre, in denen trotz pandemiebedingter Einbußen noch Rücklagen gebildet werden konnten.

Folgende Rotkreuzler wurden durch die Versammlung in die Gemeinschaft aufgenommen: Mattes Rinke, Julia Hanning, Svende Beulker, Johanna Hoffmann und Sophie Klüber. Neben einer großen Zahl von Ehrungen für fünf- bis 40-jährige Treue zum DRK wurden Fritz Jentsch und Magret Simmering für 50 Jahre, Martha Hemsing und Heinrich Klöpper für 55 Jahre und Werner Ahrberg für 60 Jahre geehrt.

Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: Erste Vorsitzende: Eliza Diekmann, Zweiter Vorsitzender: Ingo Ochtrup, Beisitzer: Johannes Pieper, Schriftführerin: Johanna Hoffmann.

Zum Schluss bedankte sich die neue Vorsitzende für das Vertrauen und für die geleistete Arbeit aller Aktiven.