„Dieser Albtraum war für viele real“

Bekommt das Gedenken an den Holocaust zu wenig Aufmerksamkeit oder gar zu viel? Vielleicht gibt die Anekdote von Bürgermeisterin Eliza Diekmann eine Antwort. Gleich dreimal sei sie am Morgen des Holocaust-Gedenktags nach dem Grund für die Trauerbeflaggung am Rathaus gefragt worden, verriet sie anlässlich der Gedenkfeier auf dem Jüdischen Friedhof. Das habe sie irritiert. „Es ist wichtig, dass wir diesen Tag haben“, so die Bürgermeisterin.

Sechs Millionen. Immer wieder müsse man sich diese Zahl vor Augen führen. Und immer wieder müsse man sich fragen: „Was müssen wir tun, damit sich das nicht wiederholt?“ Dabei würden sich auch ganz aktuelle Fragen stellen. Zum Beispiel: „Dürfen wir Panzer liefern?“ Sie selbst habe nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema vom Einmarsch der Nazis geträumt, so die Bürgermeisterin. Verbunden mit der schwierigen Frage, was sie selbst unternommen hätte. „Dieser Albtraum war für viele Menschen real.“

Die Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit. Stattdessen müsse diese aktiv verteidigt werden. Deshalb danke sie allen Aktiven, die sich in Coesfeld dafür einsetzen. Allein die zeitliche Distanz mache es schwer, Erinnerungskultur lebendig zu halten. Ganz besonders, wenn die letzten Zeitzeugen verschwinden. „Wir müssen unsere Erinnerungskultur weiterentwickeln“, so die Bürgermeisterin. Ein Beispiel dafür lieferte eine Gruppe von Schülerinnen des Gymnasiums Nepomucenum. Luisa Will, Livia Weier, Paula Menker, Helene Beßeling, Ella Kalvelage, Yve Mertens und Antje Essling hatten sich in einem Projekt zu „Zweitzeugen“ ausbilden lassen. Sie haben sich mit den Lebenswegen von Zeitzeugen auseinandergesetzt und in Coesfeld, Billerbeck und Gescher die Spuren jüdischen Lebens erforscht. Die Ergebnisse ihrer Recherchen haben sie anschließend in Videos und Podcasts aufbereitet. „Wir haben die Verpflichtung, weiterzuerzählen, was passiert ist“, so Schülerin Helene Beßeling.