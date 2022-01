Diesmal gibt’s die Currywurst für die Könige

Homann löst damit sein Versprechen aus dem vergangenen Jahr ein, als er die Sternsingergruppen bereits „cornonakonform“ mit der Currypommes to go verköstigen wollte. Die Aktion war dann zwar nicht ausgefallen, musste aber ohne Sternsingergruppen stattfinden.

„Für die Aktion am kommenden Wochenende haben sich schon einige Gruppen in den Gemeinden angemeldet, doch können Kurzentschlossene noch mitmachen“, sagt Pastoralreferent Walbert Nienhaus. Die Anmeldungen erfolgen in den jeweiligen Gemeinden bei den Kontaktpersonen oder per Mail. 0 Anna Katharina: Die Sternsinger starten am Freitag (7. 1.) ab 13 Uhr im Ludgerusviertel, Stockum, Sirksfeld und Flamschen und am Samstag ab 9.15 Uhr im übrigen Stadtgebiet, Stevede und Goxel. Anmeldungen können im Pfarrbüro (Tel. 2740) erfolgen oder unter: www.sternsingeraktion-ak.de. Ansprechpartnerin ist Anne Richters, Tel. 0157/ 74637864. Für den Bereich Stevede, St. Joseph und Goxel, Herz Jesu ist die Ansprechpartnerin Pia Schultewolter, Tel. 0162/1837699. Anmeldungen per Mail an Leiterrunde-stoxel@gmx.de. 0 St. Lamberti: Die Aktion startet am Samstag (8. 1.) mit den Aussendungsfeiern um 9 Uhr parallel in den Kirchen St. Jakobi und Maria Frieden. An den Tagen um die Aktion herum, besuchen die Gruppen Behörden, den Innenstadtbereich sowie die Kindergärten. Anmeldungen erfolgen über die E-Mailadresse sternsingeraktion @lamberti-coesfeld.de. Ansprechpartner sind: Thomas Janocha, Tel. 971853 (St. Lamberti) und Andrea Voßeberg, Tel. 0151/56912139 und Iris Pöpping, Tel. 0176/ 57963276 (Maria Frieden/ Jakobi). 0 St. Johannes Lette: Die Aktion wird am Samstag (8. 1.) durchgeführt. Beginn ist mit dem Aussendungsgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Anmeldungen nehmen die Messdienergruppenleiter entgegen; Interessierte melden sich bei Katharina Reuver, Tel. 0157/34496828 oder per Mail an: katharina111@ gmx.de. Infos auch unter www.messdiener-lette.de.