Dirt-Park: Eröffnung in den Sommermonaten geplant

„Bleiben Sie dran!“ Diesen Wunsch gab der scheidende Stadtbaurat Thomas Backes den Ehrenamtlichen, die sich in Lette für das Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) stark machen, mit auf den Weg. Denn Backes selbst war es, der im Herbst 2017 das DIEK anregte. „Wir saßen beisammen und überlegten, wie es mit dem Heimathaus weitergehen kann“, blickte Bernhard Kestermann, Sprecher der Koordinierungsgruppe, zurück. Der Stadtbaurat sprach davon, dass am besten ein ganzheitliches Konzept mit unterschiedlichen Projekten angeschoben werden müsste. Und jetzt, rund fünfeinhalb Jahre später und kurz vor der Pensionierung von Backes, tut sich etwas am Heimathaus. Kestermann und die Stadt nutzten jetzt eine öffentliche Sitzung der Koordinierungsgruppe, um über angelaufene Projekte zu informieren.

0 Heimathaus: Seit wenigen Tagen ist das Kaminzimmer am Heimathaus mit Bauzäunen eingefasst. Zuletzt hatte es Gespräche mit allen Beteiligten gegeben, unter anderem mit dem Heimatverein. Aktuell würden noch die Archäologen, die am Alten Kirchplatz tätig sind, die Räumlichkeiten als Lagerfläche nutzen. Das wird ab der kommenden Woche nicht mehr gehen, „denn dann beginnen die Umbauarbeiten“, berichtete Larissa Bomkamp (Stadt). Das Heimathaus soll erweitert, behindertengerecht gestaltet und modernisiert werden.

0 Dirt-Park: Auch am Dirt-Park steht der Baubeginn unmittelbar bevor. In den nächsten Wochen wird auf der Fläche an der Bruchstraße Erde aufgeschüttet. Die 2000 Kubikmeter stammen vom Letter Bülten, wo aktuell Arbeiten für ein neues Gewerbegebiet stattfinden. „Es ist gut, dass wir diese Erde dazu nutzen können. Das ist eine Kostenersparnis“, so Bomkamp. Die Modellierungsarbeiten der Rampen und Hügel sollen im April beginnen, „unser Ziel ist, dass die Anlage im Sommer genutzt werden kann.“ Pflanzarbeiten sollen im Herbst nachgeholt und Jugendliche weiter beteiligt werden.

0 Alter Kirchplatz: Dort sind noch immer Archäologen auf der Suche nach alten Schätzen am Werk. Eigentlich sollte der neu gestaltete Platz bereits Ende 2022 fertiggestellt sein. „Ein realistisches Datum dafür ist nicht in Sicht“, kommentierte Larissa Bomkamp.

0 Multifunktionshalle: Der Sportverein DJK Vorwärts Lette war vor geraumer Zeit an die kommunale Politik herangetreten mit der Absicht, sein Angebot ausweiten zu wollen. Nach einem Ratsbeschluss wurde auch mit den Coesfelder Sportvereinen der Bedarf nach einer multifunktional nutzbaren Halle abgefragt. Zwischenzeitlich hat die DJK eine Umfrage unter den Letteranern durchgeführt, die aufzeigt, dass eine Erweiterung des Angebots gewünscht ist. Nun soll eine Exkursion in umliegende Kommunen stattfinden, wo Mehrzweckhallen begutachtet werden sollen.

0 Lastenräder „LeNa“: Zwei Lastenräder namens „LeNa“ (Letteraner Nachbarschafts-Lastenrad) rollen seit Sommer 2020 über die Straßen. Genutzt werden können sie von allen Interessierten. Bisher haben sich Therese Kirsch und Simon Böinghoff um den Verleih gekümmert, ab Sommer soll es aber abschließbare Fahrradboxen geben, die mittels einer App geöffnet werden können. Darüber soll auch die Zahlung laufen. Genaue Standorte stehen noch nicht fest, informierte Therese Kirsch.