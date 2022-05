Discofox-König hat Lust auf mehr

Was da passiert ist in den vergangenen Wochen, kann er kurz und knapp zusammenfassen: „Wahnsinn!“ Oder um es in zwei Wörtern auszudrücken: „Absoluter Wahnsinn!“ Halbfinale, Teil der vier besten Tänzer in der RTL-Show „Let’s Dance“ 2022, nein, damit hätte Mathias Mester beim besten Willen nicht gerechnet. „Egal, was jetzt noch passiert, wir haben schon gewonnen“, sagt der Coesfelder voller Überzeugung. Und vielleicht gelingt ihm heute Abend (live bei RTL ab 20.15 Uhr) tatsächlich der Sprung ins Finale.

Nicht in der ersten Show rausfliegen, dann von Woche zu Woche blicken, mit diesem Plan ist der ehemalige Parasportler im Februar gemeinsam mit Profitänzerin Renata Lusin in die spannende Reise gestartet. Eine Woche bevor der „Dancing-Star 2022“ gekürt wird, zählt er noch immer zu den Kandidaten. „Das hätte ich nie für möglich gehalten“, zuckt der 35-Jährige mit den Schultern – aber die Jury mit Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi hat ebenso wie die vielen Zuschauer die Leistung anerkannt. 142,5 Zentimeter Rhythmus und Leidenschaft, das kommt an. „Es macht immer noch Spaß“, versichert er trotz aller Strapazen. Hart ist es nach wie vor, weil er raus muss aus seiner Komfortzone. „Ich lerne meinen Körper tatsächlich neu kennen“, lächelt „Matze“ Mester. „Aber mich hat der Ehrgeiz noch mehr gepackt.“

All das würde nicht so hervorragend funktionieren, wäre da nicht Renata Lusin. Die Siegerin von 2021, die vor einem Jahr mit Rúrik Gislason triumphiert hat, kitzelt alles aus dem Spaßvogel heraus. Natürlich kann der Ton ernster werden, gibt er ehrlich zu. „Wenn es zu flapsig wird, kommt die Ansage“, grinst Mester. Zehn Wiederholungen, kein Quatsch mehr. Aber das Team „Hot Hips“ versteht sich super, versichert er: „Renata hat wie ich viel Humor, aber auch viel Ehrgeiz. Und sie ist sehr diszipliniert.“

Ohne diese Disziplin kein Erfolg, das kennt er aus seiner Karriere als Sportler. „Matze“, Paralympics-Medaillengewinner und mehrfacher „Weltmester“ im Speerwerfen, weiß, was es bedeutet, wenn man ein Ziel hat, das erreicht werden soll. „Dafür muss ich alles geben“, betont er. Im Training, auch wenn es mal weniger Spaß macht. Und natürlich in den Live-Shows vor einem Millionen-Publikum. Eine Herausforderung, bei der sich auch nach den vielen Wochen die Nervosität nicht wirklich gelegt hat. In den Proben ist er mittlerweile cooler, „weil es da um nichts geht.“ Aber wenn am Freitagabend der Einspieler läuft, aus dem Off von Patrick Linke die Namen „Mathias Mester und Renata Lusin“ aufgerufen werden, fühlt sich der Coesfelder noch immer „übertrieben“ aufgeregt: „Dann weißt du, es gibt kein Zurück mehr.“

Bisher haben sie regelmäßig abgeliefert. Genau so soll es auch heute Abend sein, wenn sie neben dem Impro-Dance zwei weitere Tänze präsentieren werden: den Quickstep und den Contemporary. Den Trainingsaufwand im Tanz-Centrum haben die „Hot Hips“ weiter hochgefahren. Ob es klappt mit dem Finale? Wird spannend, vermutet der 35-Jährige, der zwei Favoriten ausgeguckt hat: Janin Ullmann (mit Zsolt Sándor Cseke) und René Caselly (mit Kathrin Menzinger). „Die sind tänzerisch auf einem anderen Planeten“, staunt Mester, der ein enges Rennen mit dem Duo Amira Pocher und Massimo Sinato erwartet.

So oder so, der Coesfelder hat schon viel mehr erreicht als erwartet. „Das Viertelfinale war der absolute Höhepunkt“, blickt er stolz auf den Tango (26 Punkte) sowie die Samba im Trio mit Renata Lusin und Christina Luft (27 Punkte) zurück. „Da haben wir alles abgerufen, was wir zeigen konnten und wollten“, lächelt er. „Das fühlt sich sehr gut an.“ Und eine Auszeichnung hat er in der Tasche: Discofox-König 2022 – „genau der Titel hat Renata noch gefehlt, und jetzt hat sie ihn mit mir geholt.“ Ob da noch mehr geht, muss sich heute Abend zeigen. „Dafür brauche ich die Unterstützung aller Coesfelder“, sagt „Matze“ Mester. „Der Einzug ins Finale würde mir sehr viel bedeuten.“