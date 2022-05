Disput um Parkhäuser eröffnet

Coesfeld

Der Kreis will – wie berichtet – für seine Angestellten, die von außerhalb kommen, ein eigenes Parkhaus errichten. Die Grünen hätten gern gesehen, dass er dieses Vorhaben mit der Stadt Coesfeld abstimmt, die ja gerade dabei ist, ein Mobiliäts-Konzept aufzustellen. Doch die anderen Fraktionen sahen kein Problem darin. Sie schmetterten den Antrag, dass der Kreis die Ergebnisse des „Masterplans Mobilität“ berücksichtigen soll, mehrheitlich ab. Munter diskutiert wurde in der Ratssitzung schon einmal darüber, wie viel Parkraum künftig überhaupt benötigt wird in Coesfeld.

Von Detlef Scherle