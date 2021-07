DJK baut neues Haus des Sports

Coesfeld

Als am 8. Februar das Dach der DJK-Sporthalle an der Dieselstraße unter Schneemassen einbrach und dabei teilweise auch die Seitenwände einriss, war der Schock bei den Verantwortlichen groß: Die Halle, in die gerade erst kräftig investiert worden war, nahezu komplett zerstört, ein Schaden in Millionenhöhe, die Zukunft ungewiss, schnelle Lösungen nicht in Sicht. Schon damals prognostizierte Vorstand Michael Laukamp, dass es Sommer werden würde, ehe der Sportverein Klarheit darüber habe, welcher Betrag von der Versicherung zu erwarten sei, und damit eine belastbare Grundlage für weitere Planungen habe. Und genau so ist es eingetreten. Das abschließende Gespräch mit der Versicherung fand jetzt statt. „Die Summe X steht fest“, so Laukamp auf AZ-Anfrage. Eine konkrete Zahl nennt er nicht, aber der Betrag ist wohl hoch genug, dass die DJK nun ein ambitioniertes Projekt fest in den Blick nehmen kann: den Bau einer komplett neuen Sporthalle, die mit einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern genau so groß sein wird wie das Vorgängergebäude.

Von Christine Tibroni