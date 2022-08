DJK distanziert sich von Rechtsanwalt

Ein zeitweiliger Sponsor der DJK Eintracht Coesfeld sorgte gestern für Aufruhr. Wie das „Recherche Kollektiv NRW“ veröffentlichte, hat der „rechtsextreme Szene-Anwalt“ Heiko Urbanzyk einer Jugendmannschaft des Sportvereins Trikots gesponsert. Auf diesen ist das Logo „StrafverteidigA“ – mit großem S und A in gezackter Schrift – abgedruckt. Unmittelbar nach den Berichten im Internet reagierte die DJK und distanzierte sich. In einer Stellungnahme nennt der Vorstand den Anwalt nicht beim Namen, sondern spricht von einer „Person, deren Auftreten mit den Werten und der Haltung unseres Vereins nicht vereinbar ist“. Der Verein stehe für Weltoffenheit und Respekt und verurteile Rechtsextremismus „auf das Schärfste“. Auf Nachfrage erklärte Heiko Urbanzyk, der seine Kanzlei in Coesfeld führt, dass er „mit dem Sponsoring Gutes bezwecke“. Der Sportverein kläre aktuell auf, wie es zu der Trikotspende kommen konnte.

Heiko Urbanzyk, Fachanwalt für Straf- und Verkehrsrecht, ist seit April 2015 zugelassener Rechtsanwalt. Im NSU-Prozess, in dem fünf Personen unter anderem wegen Mordes an neun Migranten vor Gericht standen, fungierte Urbanzyk in Vertretung als Verteidiger für den Angeklagten Ralf Wohlleben. Verurteilt wurde dieser wegen Beihilfe zum neunfachen Mord. In einem von Urbanzyk veröffentlichten Foto auf Facebook beschreibt er im Mai 2018 die Mitverteidiger Wohllebens – Olaf Klemke und Nicole Schneiders – als „Kollegen“. Der „fachliche Austausch“ mit ihnen sei „sehr lehrreich“ gewesen, handele es sich dabei „zum Großteil um die absolute Oberliga der Strafverteidigung“. Wie der Spiegel berichtete, beschreibe sich Klemke selbst als „überzeugter Patriot“. Der Rechtsanwalt aus Cottbus soll auch Mitglieder der „Skinheads Sächsische Schweiz“ und der „Blood & Honour Division Deutschland“ – zwei rechtsextreme, mittlerweile verbotene Gruppierungen – verteidigt haben. Schneiders ist seit Mitte der 90er-Jahre unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und Mitglied der NPD.

Laut „Recherche Kollektiv NRW“ soll Heiko Urbanzyk Herausgeber des Black-Metal-Fanzines „Blutvergießen“ gewesen sein. Dabei handelt es sich um ein Magazin „von Fans für Fans“, in dem Interviews, Reviews und offene rechtsextreme, antisemitische Inhalte abgedruckt werden. Darüber berichtete die taz in einem Interview mit Martin Langebach, der als Soziologe schwerpunktmäßig zum Rechtsextremismus forscht. Das Portal „Münsterland rechtsaußen“, das über „extreme Rechte im Münsterland“ berichtet, veröffentlichte 2018, dass Urbanzyk der „Bielefelder Burschenschaft Normannia Nibelungen“ angehöre – dort referierten regelmäßig „extrem rechte Publizisten und Aktivisten“, beschreibt das Portal.

Angesprochen darauf, dass das Emblem mit dem gezackten S und A an das der Sturmabteilung der damaligen NSDAP erinnere, reagierte der Anwalt ablehnend: „Das Logo ist an Metallica angelehnt. Ich weiß nicht, wo jemand, der noch ernstgenommen werden möchte, die Ähnlichkeit sieht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“

Als Sofortmaßnahme will der Sportverein diese Trikots – die bereits auf einem Foto, das in der AZ erschienen ist, getragen wurden – nicht weiterverwenden. Schulungen zur Sensibilisierung der Trainer und Maßnahmen, sich künftig noch deutlicher gegen Rechtsextremismus aufzustellen, sollen eingeleitet werden.