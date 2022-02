Don Pasquale in tiefer Verzweiflung

Es ist eine verflixte Zeit für Kulturschaffende, in der Pläne für Aufführungen ganz schnell wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen können. Dennoch biss sich das Ensemble des Oldenburgischen Staatstheaters durch und brachte – trotz akuter Krankheitsausfälle – die Komische Oper „Don Pasquale“ im Konzert Theater vor leider viel zu leeren Rängen zur Aufführung.

In tiefe Verzweiflung stürzt Don Pasuqale (rechts), als sich Sofronia alias Norina (2. von links) einheiratet. Sie war nun die Herrscherin des Hauses, ließ alles erneuern, gab das halbe Vermögen von Don Pasquale dafür aus und ging allein aus.

Leonardo Lee sollte den Part des Doktor Malatesta spielen und singen, doch er erkrankte genauso wie sein Ersatz. Die dritte Option war Nikola Diskic (Nationaltheater Mannheim), der erst zwei Tage vor der Aufführung in Coesfeld zusagte, zumindest den Gesangspart zu übernehmen. Seine Rolle als Doktor Malatesta wurde vom Regisseur Christoph von Bernuth gespielt. Für das Ensemble war das ein rollentechnischer Spagat, den sie aber mit professioneller Bravour meisterten.

Immer wieder schnellte die Hand vom musikalischen Leiter Vito Cristofaro aus dem Orchestergraben nach oben, um Diskic, der abseits der Bühne am Pult stand, den Einsatz zu signalisieren.

Das Orchester um Cristofaro setzte gleich in der Ouvertüre zum Drama Buffo, das 1842 in nur zwei Wochen von Gaetano Donizetti komponiert und geschrieben wurde, musikalische Akzente. Nur manchmal, wenn Ernesto (César Cortés) seinen blütenreinen Tenor erklingen ließ, war das Orchester zu klangstark und überdeckte seine wunderbare Stimme partiell. Don Pasquale (Joao Fernandes) mit seinem raumfüllenden Bariton und Norina (Martha Eason) mit ihrem schillernden Sopran konnten sich eher durchsetzen. Diskic, der den Gesangspart von Doktor Malatesta übernommen hatte, überzeugte ebenso.

Herrlich komisch war das Schauspiel der sechs Akteure. Nils Braun als Kammerdiener, der nur schauspielerte, sorgte sich um das Wohl des alten und heiratswilligen Don Pasquale, der am Anfang an einem altertümlichen Rudergerät sein Fitnessprogramm absolvierte. Doktor Malatesta hatte aber nur einen Plan im Hinterkopf: Seine Schwester Norina sollte endlich Ernesto, den Neffen von Don Pasquale heiraten können. Ernesto war vorher von Don Pasquale aus dem Haus gejagt und enterbt worden, weil dieser die nicht standesgemäße Norina heiraten wollte. Riesige, gut gefüllte Schuhschränke markierten ihre Verschwendungssucht, während sie davor mit einem Liebhaber turtelte in aufreizender, spärlicher Bekleidung.

Norina wurde Don Pasquale als Sofronia, die Schwester von Malatesta vorgestellt, die er auf der Stelle heiratete. Ein tollpatschiger Notar (Logan Rucker) beurkundete den Ehevertrag und holte Ernesto als Zeugen dazu. Sofronia alias Norina war nun die Herrscherin des Hauses, ließ alles erneuern, gab das halbe Vermögen von Don Pasquale dafür aus und ging allein aus. Eine Ohrfeige von Sofronia stürzte Don Pasquale in tiefe Verzweiflung. Sofronias Sopran ließ ihn und die Dienerschar buchstäblich stramm stehen.

Auch ihre schauspielerische Komik erheiterte das Publikum immer wieder. Trotz einiger Umwege erreichten Norina und Ernesto am Ende ihr Ziel – sie konnten endlich heiraten. Tosender und verdienter Applaus belohnte alle Akteure.