Doppelter Zuwachs für die Jugendarbeit

Vorsichtig setzt sich Bürgermeisterin Eliza Diekmann auf das neu angeschaffte kunterbunte Lasten-E-Bike und dreht mutig eine kleine Runde am Gelände des Jugendhauses Stellwerk. „Das E-Bike hat einen ziemlich großen Wendekreis, wenn man eine Kurve fährt“, schmunzelt Martin Holtmann, der maßgeblich an der Realisierung des Projekts beteiligt war. „Da muss man sich dran gewöhnen.“

Neue Mitarbeiterin und Lastenfahrrad am „Stellwerk“

Parallel zum Kauf des sogenannten Jugendbikes stellt das Team der Kinder- und Jugendförderung mit Sascha Dapper eine neue feste Mitarbeiterin ein. Erfahrungen hat sie schon viele gesammelt – auch in Coesfeld. Bereits im Alter von 17 Jahren absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in Billerbeck. Darüber hinaus war die Coesfelderin über mehrere Jahre ehrenamtlich bei „Kids mit Handicap“ engagiert. „Während meines dualen Studiums in den Niederlanden habe ich bereits Praktika im Stellwerk absolviert“, erklärt die Sozialpädagogin. „Danach war ich hier zwei Jahre als Honorarkraft tätig.“ Durch eine frei gewordene Stelle konnte sie nun als feste Mitarbeiterin eingestellt werden.

„Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat“, erzählt Dapper lächelnd. Sabine Wessels, Teamleiterin der Kinder- und Jugendförderung, ergänzt: „Man kennt sich gut – das passt einfach.“

Dappers zukünftiger Schwerpunkt wird neben der Mädchen- und Genderarbeit vor allem in der aufsuchenden Jugendarbeit liegen, für die das Fahrrad in erster Linie gekauft wurde.

Vom Lasten-E-Bike sollen sich vor allem Jugendliche angesprochen fühlen. Sie sind an informellen Treffpunkten die vorrangige Zielgruppe der aufsuchenden Jugendarbeit. Dadurch unterscheidet sie sich von der mobilen Jugendarbeit, die Kinder an wiederkehrenden Standorten wie Spielplätzen ansprechen soll.

Die Idee, ein Lasten-E-Bike speziell für die Arbeit mit Jugendlichen anzuschaffen, sei in der zweiten Corona-Welle entstanden. Da viele herkömmliche Angebote wegfielen, mussten Alternativen geschaffen werden. „Um mobil zu bleiben, brauchten wir ein zweites Fahrzeug. Das Lasten-E-Bike ist nicht nur ein klimapolitisches Statement der Stadt Coesfeld, sondern gibt uns darüber hinaus die Möglichkeit, informelle Treffpunkte mit zielgruppengerechter Ausstattung zu erreichen“, erklärt Holtmann vom Team der Kinder- und Jugendförderung.

Als „echten Eyecatcher“ beschreibt Bürgermeisterin Eliza Diekmann das von Benni Siems in Anlehnung an das Jugendmobil bunt gestaltete Jugendbike. „Mit der Anschaffung wird die großartige Arbeit, die hier tagtäglich gemacht wird, noch publiker. Alle Kinder und Jugendliche sollen sich von den Angeboten angesprochen fühlen“, so Diekmann.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Lasten-E-Bike des niederländischen Herstellers Babboe. Die Anschaffung des Rads mit einem Transportvolumen von 900 Litern kostete 5700 Euro und wurde mit 70 Prozent über ein Förderprogramm E-Mobiliät des Landes Nordrhein-Westfalen refinanziert.