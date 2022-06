Drei lokale Bands zum Start

Foto : Why try?!

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Team von Brawl Concerts seit Jahren einen professionellen Partner an unserer Seite haben und wir gleichzeitig Bands aus Coesfeld und der näheren Umgebung mit der Pfingstwoche eine Bühne bieten können“, so Stefanie Borgert, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Vereins, in einer Pressemitteilung.

Starten werden am heutigen Eröffnungsabend um 19 Uhr die vier Jungs von „Why try?!“, einer jungen Band, deren Songs an die Foo Fighters oder Limp Bizkit erinnern. Vorbereitet hat sich die Band unter anderem bei einem zweitägigen Songwriting-Workshop, den Brawl Concerts durch die Unterstützung der Bürgerstiftung Coesfeld anbieten konnte, heißt es in der Mitteilung weiter. Gemeinsam mit dem Bandcoach Simon Bosse konnte die Band hierbei ihr Repertoire erweitern und am eigenen Songwriting feilen.

An zweiter Position tritt die neu gegründete Band „Ja bitte“ auf, die sich direkt mit der eindrucksvollen Erstveröffentlichung „Wer ist schuld? Immer die Anderen!“ präsentiert.

„Als wir den Rocksound von ,Ja bitte’ zum ersten Mal gehört haben, waren wir sofort begeistert von der hohen musikalischen Qualität und den guten Texten in Deutsch und Plattdeutsch“, freut sich Jan Stauvermann vom Organisationsteam über die schnelle Zusage der Gruppe, bei der Pfingstwoche aufzutreten.

Die dritte Band des Abends wurde über eine Ausschreibung gefunden: Das Trash-Pop-Quartett „Zentai“ konnte sich bei den Bewerbungen durchsetzen. Die Band ist in Coesfeld und Umgebung seit 2013 unterwegs und somit in der Musikszene nicht unbekannt. Mit ihrer Mischung aus markantem Trash-Pop und glasklarem sowie vielseitigem Gesang wird sie für beste Stimmung sorgen, versprechen die Veranstalter. Der Eintritt auf die Pfingstwoche ist frei.