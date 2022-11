DRK zahlt 500 Euro Willkommensprämie

In etlichen Kitas in Coesfeld brennt der Baum. Es fehlt Personal. Grundsätzlich. Und durch Corona-Ausfälle spitzt sich die Lage noch weiter zu. Wirklich Land in Sicht ist aber auch nicht, wenn die Welle abebben sollte. Das Problem ist struktureller Natur. Die Träger haben es schwer, gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen. Der Markt ist leergefegt. Dabei werden perspektivisch, weil die Kinderzahlen rasant steigen, noch mehr Erzieher benötigt. Ein kaum lösbares Dilemma.

„Wir haben nicht nur die Schwierigkeit mit dem Personalmangel an sich“, erläutert Christoph Schlütermann, Geschäftsführer der DRK-Kitas im Kreis, die Lage. „Bei uns kommt noch dazu, dass wir bis zum 1. August 2023 mindestens 120 neue Arbeitskräfte im Kreis einstellen müssen. Das sind 15 bis 20 Personen in Coesfeld. Und diese müssen ja auch qualifiziert sein.“ Es seien ja bereits neue Kitas in Planung, wie die in Lette. „Wir müssen ja die Versorgung sicherstellen und dafür brauchen wir zusätzliches Personal“, erklärt er.

Was ist die Ursache für die Probleme? „Wir haben zu wenige junge Leute, die qualifiziert ausgebildet worden sind“, beantwortet Schlütermann diese Frage. Und zu viele Ältere gingen gleichzeitig in Rente. Das Verhältnis passe einfach nicht mehr. „Und das ist in allen Bereichen so. Egal wo man schaut, es fehlen die Leute.“

So auch in der DRK-Kita „Kleine Bunte Welt“. Die Erzieherin Heidrun Müller-Ripkens betont: „Der Beruf scheint nicht mehr so attraktiv zu sein. Es ist unglaublich schwer geworden, Personal zu finden.“

Das Problem ist eigentlich nicht neu. „Seit bestimmt fünf Jahren herrscht der Fachkräftemangel und Corona hat es nochmal stark verschärft“, berichtet Schlütermann. Es wurde in den vergangenen Jahren zu wenig ausgebildet. Auch das ist ein Punkt, der aus seiner Sicht schnellstmöglich geändert werden muss. Bisher sei in der Politik aber leider „nicht viel passiert“, klagt er.

Deswegen heißt es für die Arbeitgeber: Sie müssen sich so attraktiv wie nur eben möglich präsentieren, um an Personal zu kommen. „Es herrscht ganz klar ein Arbeitnehmermarkt“, erklärt Schlütermann. Die wenigen Anwärter würden von den Trägern heftig umworben, könnten sich die Stellen am Ende aussuchen.

Schlütermann verrät, wie sich das DRK darauf eingestellt hat: „Wir haben unter anderem eine Willkommensprämie von 500 Euro, die man direkt zu Anfang bekommt.“ Des Weiteren erhielten die Angestellten weitere 2000 Euro als Treueprämie nach einem Jahr. „Es gibt auch eine Empfehlungsprämie von 500 Euro“, fügt er hinzu. Diese bekommen die Angestellten, wenn sie einen weiteren Mitarbeiter an Bord holen.

„Aber das Geld ist nicht das Wichtigste“, ist sich der Geschäftsführer sicher. Für viele spielt das Umfeld auf der Arbeit eine Rolle, die Struktur, das pädagogische Konzept der jeweiligen Kindertageseinrichtung und die Arbeitszeiten. Viele ziehen heute auch die Teilzeitarbeit vor. „Wir versuchen die Wünsche unserer Mitarbeiter zu erfüllen“, erklärt er. Des Weiteren böten die DRK-Kindertageseinrichtungen ihren Mitarbeitern weitere Vorteile: „Es gibt Einkaufskommisionen und auch Steuervorteile beim Leasing eines E-Bikes“, zählt Schlütermann auf.

Und inzwischen gibt es auch schon Überlegungen, qualifiziertes Personal aus anderen Ländern einzuwerben. Beispielsweise aus Spanien. Das, so Schlütermann, sei aber mit einem hohen Aufwand verbunden. „Wir überlegen es trotzdem“, sagt er, „denn so könnten wir vom Personal profitieren und sogar etwas gegen die Arbeitslosenquote in Spanien tun.“